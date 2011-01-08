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Yaşam

YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKTI OSMANİYE (A.A)

08 Ocak 2011 15:07

-YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKTI OSMANİYE (A.A) - 08.01.2011 - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yük treninin raydan çıkan beş vagonundan ikisi devrildi. Adana-Gaziantep demiryolu trafiğe kapatıldı. Sivas'tan İskenderun Demirçelik fabrikasına (İSDEMİR) demir cevheri taşıyan, makinist Mehmet Özkan idaresindeki 63275 sefer sayılı yük treni, Bahçe istasyonunun çıkış makasında raydan çıktı. Beş vagonu raydan çıkan treninin iki vagonu devrildi. Kazanın, ikinci yolun eski ve bakımsız olduğundan meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, rayların kırılması üzerine Adana-Gaziantep demiryolu trafiğe kapatıldı. Adana ve Fevzipaşa deposundan gelen teleskopik vinç ve kurtarma ekipleri, bölgede demiryolunu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Kazada, can kaybının olmadığı bildirildi.

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