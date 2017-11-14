Yük hayvanı heybesinde kaçak silah ele geçirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te jandarma ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında hayvancınlıkla uğraşan kişilerin konakladığı mevkiide yaptıkları aramada bir yük hayvanın heybesine gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliği, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Aktaş Köyü Başur Mevkii\'nde geçici olarak konaklayan ve hayvancılıkla uğraşan M.S.Ş. ve M.G.\'nin konakladıkları mevkide bulunan çadırı ve eşyalarında arama yapıldığını açıkladı. Açıklamada, şüphelilerin yük hayvanı heybesinde 2 Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 3 şarjör ve 135 adet 7.62 milimetre çapında fişek ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu olay ile ilgili olarak 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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