Yük gemisi karaya oturdu

Hatay Valisi Nusret Miroğlu, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde karaya oturan yük gemisindeki mürettebata ulaşıldığını, her türlü önlemin alındığını bildirdi.



Miroğlu, yaptığı açıklamada, Çevlik sahilinde kıyıya yakın bir noktada alabora olduktan sonra karaya oturan gemideki mürettebata ulaşmak için Samandağ'ın yanı sıra İskenderun Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışma yaptığını belirtti. Vali Miroğlu, ''Mürettebata ulaşıldı''dedi.



Samandağ Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise ulaşılan 6'sı Türk, 3'ü Gürcü 9 mürettebatın gemide kalmak istediğini, bu kişilerin yemek ve su gibi tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.



Kurtbeyoğlu, geminin Hint Okyanusundaki Kumor Adalarından geldiğini, İskenderun Demir Çelik Fabrikaları'ndan toz demir aldıktan sonra İsrail'e gitmek üzere yola çıktığının anlaşıldığını bildirdi.



Kurtbeyoğlu, kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek olan geminin muhtemelen yarın Çevlik sahilinden ayrılacağını kaydetti.





