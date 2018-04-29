Yuhalanan Gatlin, Bolt'un önünde birinci oldu

Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede, bireysel kariyerinin son yarışı için piste çıkan Usain Bolt, yarışı 3'üncü sırada tamamladı.

ABD'li atlet Justin Gatlin, 8 kez olipiyat şampiyonu olan rakibini geride bırakarak 100 metreyi 9.92 ile en önde bitirdi.

Usain Bolt ise yarışı 9.94 koşan ABD'li atlet Christian Coleman'ın ardından 9.95 ile üçüncü sırada tamamladı.

Gatlin, altın madalya aldığı koşu sonrasında stadyumda yuhalandı.

Baş parmağını ağzına götürerek "sus" işareti yapan Gatlin sonrasında ise Usain Bolt'un önünde eğilerek kendisinden 5 yaş küçük olan atlete saygı duruşunda bulundu.

İki atlet daha sonra ayakta birbirlerine sarılarak bir süre konuştu.

35 yaşındaki ABD'li Gatlin, uzun kariyerinde iki kez doping nedeniyle ceza aldı.

BBC'ye konuşan Gatlin, "Spora geri döndüm ve çok çalıştım. Tüm cezalar ve kurallarla da yüzleştim" dedi.

Gatlin, tartışmalı spor hayatı için ise "Hatalar yapılabilir ama geri dönebilirsiniz, çok çalışıp yeniden kabul edilebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Bolt ise Gatlin'in birinciliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "O geçen sürede cezasını tamamladı... Eğer burada ise benim için sorun yok. Ona her zaman bir rakip olarak saygı duyacağım" dedi.

30 yaşında bireysel kariyerine nokta koyan Bolt, Gatlin'in en iyi halinde olduğunu kendisinin ise bu noktada olmadığını da sözlerine ekledi.

Usain Bolt kariyerinin son yarışında gelecek hafta erkekler 4x100 metre bayrak yarışında piste çıkacak.