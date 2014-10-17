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Dünya
Deutsche Welle

Yugoslav istihbaratçı Almanya'da yargılanıyor

Tarihe karışan Yugoslavya'nın istihbarat şefi Zdravko Mustaç'ın 31 yıl önce işlenen bir cinayetten dolayı Almanya'da yargılanmasına bugün başlanıyor.

17 Ekim 2014 12:35


Hırvatistan, AB'nin baskıları sonucunda eski istihbarat şefi Zdravko Mustaç'ı bu yıl Almanya'ya teslim etmişti.

Zdravko Mustaç, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde Josip Perkoviç ile birlikte yargılanıyor.

Federal Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Münih'te yaşayan muhalif yazar Stjepan Djurekoviç'e 1983 yılında düzenlenen suikastte Mustaç talimatı verdi; Perkoviç ise plan ve eylemden sorumluydu.

Alman uzmanlar, Djurekoviç suikastinin Yugoslav gizli servisinin 1970 ve 1980'li yıllarda Almanya'da muhalifleri sindirme operasyonunun bir halkasını oluşturduğu, ajanların birçok siyasi motifli cinayete karıştığı ihtimali üzerinde duruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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