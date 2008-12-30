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Yaşam

Yufkacıya fuhuş baskını!

Ümraniye'de yufkacıya düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

30 Aralık 2008 02:00

Ümraniye'de "yufka dükkanı" görünümlü iş yerinde fuhuş yapıldığı gerekçesiyle biri kadın 2 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği görevlileri, bir ihbarı değerlendirerek, Çakmak Mahallesi Mithat Paşa Caddesi Sırt Sokak'ta "yufka" satışı gerçekleştirildiği izlenimi verilen iş yerini izlemeye aldı.

Takip sırasında, söz konusu yere gelerek "Yufka var mı?" diye soran erkeklere, iş yerinin alt katında para karşılığı kadınlarla fuhuş yaptırıldığı anlaşıldı.

Bunun üzerine müşteri gibi davranarak aynı adrese gelip, yufka isteyen sivil kıyafetli polis memuru da iş yeri sahibi M.C. tarafından alt kata indirildi. Burada P.N. adlı kadınla fuhuş yapmak için anlaştığı M.C'ye seri numaraları alınmış 50 YTL veren polis memuru, kadınlara durumu belli etmeden telefonla dışarıdaki arkadaşlarını bilgilendirdi.

Daha sonra iş yerine düzenlenen operasyonda M.C. ve P.N. gözaltına alındı.

Bu kişilerden M.C, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, P.N. ise ifadesi alındıktan sonra şubeden serbest bırakıldı.

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