Yücel'den ilk açıklama: Neden serbest kaldığımı bilmiyorum

Bir yıldır bulunduğu Silivri Cezaevi'nden salıverilen gazeteci Deniz Yücel Almanya'ya vardı. 44 yaşındaki Yücel'i taşıyan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Aerowest Havayolları'na ait özel uçak, Berlin Tegel Havalimanı'na indi.

Yücel'in arkadaşlarının Twitter'da oluşturduğu #FreeDeniz hesabından gazetecinin video mesajı yayınlandı. Paylaşılan video mesajında Deniz Yücel, serbest bırakılmasına tam sevinemediğini belirtti. Yücel, "Neden bir yıl önce tutuklandığımı, bir yıl önce rehin alındığımı bilmiyorum ve aynı şekilde neden bugün serbest bırakıldığımı da bilmiyorum. İddianameyi hala almış değilim. Elbette seviniyorum ama buruk bir tat var. Tutuklanmamın hukuk, yasa ve hukuk devleti ile ilgisi olmadığı gibi serbest bırakılmamın da bunlarla ilgisi yok" dedi. Yücel hala birçok gazetecinin cezaevinde olduğunu hatırlattı.

Deniz Yücel hakkında iddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yücel hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi Yücel'in tahliyesine karar verdi.

14 Şubat 2017'de kendi isteğiyle ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınan Yücel, 27 Şubat'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Deniz Yücel hakkında iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutulmuştu.

Gabriel Çavuşoğlu ile görüştü

Deniz Yücel Almanya'ya geldiği saatlerde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Yücel'in serbest bırakılmasının ardından görüşen iki siyasetçi Almanya ve Türkiye'nin ekonomi, enerji ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerini iyileştirme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Aramızdaki sorunlardan birini aştık, şimdi olumlu konulara yoğunlaşmak zorundayız" dedi. Gabriel'e, "sevgili dostum" diye hitap eden Çavuşoğlu, kendilerini "ilişkileri güçlendirmek için işbirliği yapan iki ülkenin dışişleri bakanları" diye tanımladı.

Sigmar Gabriel ise açıklamasında farklı görüşlere sahip olunabileceğini ancak karşılıklı saygı içinde olunduğunu belirtti. Gabriel, "Ortak geleceğimizde ortak yollar aranmak zorunda" dedi.

Yücel Çavuşoğlu'na teşekkür etmişti

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bugün serbest bırakılan Deniz Yücel'in çalıştığı Die Welt gazetesine yaptığı ziyarette Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na müteşekkir olduğunu açıklamıştı. Türkiye ile temel konuların görüşülmesi için tüm formatların yeniden uygulamaya geçirilmesi gerektiğini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile birçok kez görüştüklerine dikkat çekerek, Çavuşoğlu'nun yeni bir güven ortamı oluşturulmasının yolunu açtığını ve görüşme olanakları yarattığını belirtmişti.

Türk tarafıyla Yücel konusunda birçok kez görüşüldüğünü, Türk hükümetinin Yücel davasının gidişatını etkilememeye büyük önem verdiğini söyleyen Gabriel, bu konuda kendisinin iki kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluştuğunu açıklamıştı. Gabriel bu görüşmelerin kendisinin ricası üzerine devreye giren eski Başbakan Gerhard Schröder'le başladığını, Schröder'in de iki kez Türkiye'ye giderek görüşmeler yaptığını belirtmişti.

DW,AFP,dpa /HT,BK

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