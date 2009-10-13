Eski TRT Genel Müdürü Yücel Yener'in oğlu dolandırıcılıktan tutuklandı.

Ankara'da kendilerini üst düzey bürokrat olarak tanıtarak, iş bulmak vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebeke ortaya çıkarıldı.





Operasyonda, eski TRT Genel Müdürü Yücel Yener'in oğlu Kerem Yener (31), eski Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Karadeniz'in yeğeni Tuncay K. (35) ve bir restoranda garsonluk yapan Mustafa A. (46) tutuklandı.

Zanlılar, kendilerini bürokrat olarak tanıtıp iş bulma vaadiyle 6 kişiden 245 bin TL para ve boş senetler aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan 6 kişi, polise ihbarda bulundu. Polis, mağdurlar ile şebeke üyeleri buluştuğunda suç üstü yaptı. Çete üyelerinin evinde birçok senet ele geçirildi.