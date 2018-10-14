Yücel İldiz: "Denizlispor asla vazgeçmeyecek"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor\'la 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalayan teknik direktör Yücel İldiz camiaya umut aşıladı. Denizlispor\'un maç fazlasıyla 6\'ncı sırada yer aldığını ifade eden Yücel İldiz, \"İlk 2 ya da Play-Off\'un peşini bırakmayacağız. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Takımın iskeletinin ne durumda olduğunu göreceğim. Eksik bir bölge görürsek devre arasında gerekeni yaparız. Şu an ekibim takımın yanında, antrenmanlara başladılar. Ben de pazartesi gününden itibaren oyuncularımla olacağım. Ligin başında sayılırız. Hedeflerimiz için asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz\" diye konuştu.

Her kulüpte olduğu gibi Denizlispor\'da da sıkıntıların mevcut olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, \"Biz futbola odaklanacağız. Kulüplerimizde sıkıntıların olduğu bir gerçek. Afjet Afyonspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz\" dedi.

Kardemir Karabükspor ve Eskişehirspor\'da yeni transferlere lisans çıkarılamaması nedeniyle bu takımların ligin gidişatını etkilediğini ifade eden İldiz, \"Maalesef ligimizde bir dengesizlik oluştu. İki kulüpte de çalıştım. Bu tablo ligin kalitesine olumlu yansımadı. Biz sadece kendi işimize bakacağız. İyi çalışacağız, en iyi şekilde mücadelemizi edeceğiz\" yorumunu yaptı.