-Yüce Divan'da 42 yılda 17 kişi yargılandı TBMM (A.A) - 16.01.2012 - Yüce Divan'da 1964 ile 2006 yılları arasında 17 kişi yargılandı. Sanıklardan 9'u beraat etti, diğerleri ise çeşitli cezalara çarptırıldı. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından nerede yargılanacağı tartışma konusu oldu. Yüce Divan, Türk anayasalarında, 1921 Anayasası hariç, 1876'dan bu yana görev yaptı. Yüce Divan, 1961 Anayasası'na kadar ayrıca kurulmuş ve yapılanmıştı. 1961 Anayasası ile bu görevi Anayasa Mahkemesi yürüttü. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası ile getirilen modeli esas aldı. Anayasa Mahkemesinin, internet sitesinde, 1964-2006 yılları arasındaki Yüce Divan kararlarına yer veriliyor. Buna göre, 1961 Anayasasından sonra Yüce Divan'da yargılanan ilk kişi, 1964 yılında eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur oldu. ''Arpa davası'' olarak bilinen davada, Baydur, 52 bin 500 ton beyaz arpanın bir İngiliz firmasına satışına ilişkin iddialarla ilgili yargılandı. Baydur hakkında beraat kararı verildi. Yüce Divan'da ikinci yargılama 1981 yılında yapıldı. ''Rüşvet'' ve ''görevi savsaklamak'' iddialarıyla suçlanan eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, 5 yıl ağır hapis, 4 yıl 8 ay hapis, 5 milyon 251 bin 600 lira ağır para cezası ve memuriyetten temelli yoksun kılınması cezasına çarptırıldı. Aynı yıl içinde görülen başka bir davada da eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, ''rüşvet'' ve ''görevi kötüye kullanmak'' iddialarıyla Yüce Divan'a sevk edildi. Mataracı hakkında 36 sene ağır hapis, 787 milyon 386 bin 160 lira ağır para cezası, memuriyetten temelli yoksun kılınması ve şoför ehliyetinin 6 yıl süre ile geri alınmasına karar verildi. 1982 yılında da dönemin Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, ''rüşvet'' ve ''görevi kötüye kullanmak'' iddiasıyla Yüce Divanda yargılandı. Yüce Divan, Elçi hakkında 2 yıl 4 ay hapis, 4 bin 666 lira ağır para cezası, 14 ay süre ile memuriyetten yoksun kılınması ve ehliyetinin 2 yıl 4 ay süre ile geri alınmasına karar verdi. Eski Bayındırlık Bakanlarından Selahattin Kılıç ise 1982 yılında, ''rüşvet'' ve ''görevi kötüye kullanmak'' iddiasıyla Yüce Divanda yargılandığı davadan beraat etti. 1985 yılında, eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, ''rüşvet aldığı'' iddiasıyla Yüce Divanda yargılandı. Özdağlar, 2 yıl hapis, 30 bin lira ağır para cezası, 2 yıl süre ile memuriyetten yoksun kılınma cezasına çarptırıldı. Özdağlar'dan, yargılama gideri olan 281 bin 410 liranın da alınmasına karar verildi. 1993 yılında eski Bayındırlık ve İskan Bakanları İsmail Safa Giray ve Cengiz Altınkaya ile eski Karayolları Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu, ''görevi kötüye kullandıkları'' iddiasıyla yargılandı. Her üç sanık da davadan beraat etti. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, 2004 yılında, ''ihaleye fesat karıştırmak'' iddiasıyla Yüce Divan'da yargılandı. Yüce Divan, sanıklar hakkında davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verdi. 2004 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanları Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan, ''ihaleye fesat karıştırma'' ve ''görevi kötüye kullanma'' iddialarıyla yargılandılar. Ersümer hakkında yine davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine, Çakan hakkında da beraat kararı verildi. Aynı yıl içinde eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile eski Devlet Bakanı Recep Önal, ''görevi kötüye kullanmak'' iddiasıyla yargılandılar. Sanıklar davadan beraat ettiler. Yüce Divanda son olarak eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, ''ihaleye fesat karıştırma'' ve ''görevi kötüye kullanma'' iddiasıyla yargılandı. Aydın hakkında beraat kararı verildi.