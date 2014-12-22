Yüce Divan oylaması 5 Ocak'ta



TBMM'de gecikmeli olarak başlayan toplantıda Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla ilgili bazı tespitlere eski bakanların gönderdiği yazılı yanıtlar görüşüldü. Komisyon Başkanı Hakkı Köylü raporlara itirazın sonuçlanmasının ardından bugün oylama olabileceğini, ancak uzmanların işin içinden çıkamaması halinde, oylamanın ertelenebileceğini kaydetti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan oylamasının 5 Ocak Pazartesi gününe ertelendiği duyuruldu.

Komisyon 5 Ocak 2015 tarihinde Muammer Güler için ‘imtiyaz sağlamak’, Egemen Bağış için ‘Reza Zarrab’a aracılık’, Zafer Çağlayan için 'altınların yurtdışına çıkarılması' ve Erdoğan Bayraktar için ‘göz yumma’ suçlamalarını oylayacak.