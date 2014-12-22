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Dünya
Deutsche Welle

Yüce Divan oylaması 5 Ocak'ta

TBMM Soruşturma Komisyonu'nun eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar ile ilgili yapacağı oylama 5 Ocak'a ertelendi.

22 Aralık 2014 21:39


TBMM'de gecikmeli olarak başlayan toplantıda Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla ilgili bazı tespitlere eski bakanların gönderdiği yazılı yanıtlar görüşüldü. Komisyon Başkanı Hakkı Köylü raporlara itirazın sonuçlanmasının ardından bugün oylama olabileceğini, ancak uzmanların işin içinden çıkamaması halinde, oylamanın ertelenebileceğini kaydetti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan oylamasının 5 Ocak Pazartesi gününe ertelendiği duyuruldu.

Komisyon 5 Ocak 2015 tarihinde Muammer Güler için ‘imtiyaz sağlamak’, Egemen Bağış için ‘Reza Zarrab’a aracılık’, Zafer Çağlayan için 'altınların yurtdışına çıkarılması' ve Erdoğan Bayraktar için ‘göz yumma’ suçlamalarını oylayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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