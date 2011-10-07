Yüce Deyyus'un oğlu!



T24 - Türkiye'de iddianamelere 'Yüce Deyyus' olarak giren Zeus'un oğlu Herakles bu kez Patara'da ortaya çıktı. Patara Herkülü bugüne kadar Anadolu'da bulunanlar içinde en büyüğü.





Radikal gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, ABD’ye kaçırılan Herakles (Yorgun Herkül) heykelinin Türkiye’ye dönmesinin hemen ardından Antalya Patara’da ikinci bir Herakles heykeli bulunması heyecan yarattı. Patara’daki Herakles heykeli Anadolu’da bugüne kadar bulunan benzerleri arasında en büyüğü.

Burdur Müzesi’ndeki Herakles heykelinin boyu 1.70 metre, ABD’den getirilenin ise yaklaşık 1.55 metreyken Patara liman hamamı (Palestra) bölgesinde bulunan Herakles heykelinin başı ve ayaklarına da ulaşıldığında boyunun 2.20 - 2.30 metre olması olması bekleniyor.

MS 4. yüzyılda depremde yıkılan heykel 17 yüzyıldır toprak altında kaldı. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva Işık ‘‘Heykel asistanım Serap Erkoç tarafından ortaya çıkarıldı. İleride bu heykelin başını ve ayaklarını bulabilmeyi umuyoruz’ dedi.





Zeus’tan Deyyus’a

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül , baş tanrı Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene’nin oğludur. Alkmene’ye aşık olan Zeus, ona kocası kılığında yaklaşır ve bu beraberlikten tanrısal bir güce sahip olan Herakles doğar. Ancak çocuk Zeus’un eşi Hera’nın gazabını üzerine çeker. Herakles Hera’nın gönderdiği iki yılanı öldürdüğünde birkaç günlük bebektir.

Herakles’in babası Zeus ise Türkiye gündemine son olarak OdaTV iddianamesiyle ‘unutulmaz’ bir giriş yaptı. Gazeteci Nedim Şener ile Star TV Haber Daire Başkanı Uğur Dündar’ın arasındaki dinleme kayıtlarında Şener’in Dündar’a “Yüce Zeus” diye takıldığı, bunun kayıtlara “Yüce Deyyus” olarak geçtiği anlaşıldı.





Prof. Dr. Jale İnan’a ithaf edildi

ABD’ye kaçırıldıktan sonra Başbakan Erdoğan’ın uçağıyla Türkiye’ye geri getirilen Herakles heykeli, Perge’de Prof. Dr. Jale İnan tarafından bulunmuştu. Patara’daki heykelin bir benzeri de daha önce Burdur Kremna’da, yine Prof. Dr. İnan tarafından gün ışığına çıkarıldı. Bulunan son heykel de merhume Profesör İnan’a ithaf edildi.









