-YSK'YA SAHTE DİLEKÇE DÜZCE (A.A) - 11.06.2011 - AK Parti Düzce 3. sıra milletvekili adayı Osman Çakır adına, adaylıktan istifa ettiğini dair Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sahte dilekçe verildiği ortaya çıktı. 3 Haziran tarihinde kendi adına, adaylıktan çekildiğine dair YSK'ya bir dilekçe verildiğini öğrenen Çakır, AK Parti İl Başkanı Mustafa Yılmaz ile birlikte İl Seçim Kuruluna başvurarak bilgi istedi. YSK'ya böyle bir dilekçenin kendisi tarafından verilmediği ve adaylıktan çekilmesinin söz konusu olmadığını ileten Çakır, adaylığının devam ettiğine dair bir dilekçeyi de İl Seçim Kuruluna sundu. İl Seçim Kurulu çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çakır, adaylıktan çekilme gibi bir kararının olmadığını belirterek, ''Ben böyle bir dilekçe vermedim. Yasal işlem başlattım. Adaylıktan çekilmem, istifa etmem söz konusu değil. Hukuki işlem başlatacağız. Birileri bizim adımıza yapmış. Ulusal çetelerin yanı sıra yerel çeteler de varmış. Bu basit, hatta çok çirkin bir oyun. Tazminat davası açacağız. Bu durumun da takipçisi olacağız'' dedi.