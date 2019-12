YSK'ya rağmen Tunceli'deki yardımlar sürdü

Vali: Oy istedİğimi ispatlasınlar, istifa ederim

YSK, seçim rüşvetine suç duyusurunda bulunacak

Tunceli Valiliği'nin yerel seçim öncesi parası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan karşılanan beyaz eşya ve mobilya dağıtımını dün de sürdürdü. Nazimiye'den sonra Tunceli kent merkezinde de beyaz eşya dağıtımı yapıldı.Tunceil'deki bazı sivil toplum kuruluşlarıyla CHP'nin 'seçim rüşveti' olarak değerlendirdiği, Yüksek Seçim Kurulu'nun da seçimler öncesi bu yardımların yapılamayacağı açıklamasına rağmen, Tunceli Valiliği hem kent merkezinde hem de Nazimiye ilçesinde beyaz eşya ve mobilya dağıttı.Valiliğin, Nazimiye ilçesinde perşembe gününden itibaren başladığı halı, mobilya ve beyaz eşya dağıtımı ilçe merkezinde devam ettirilirken, Tunceli kent merkezinde de dağıtım başlatıldı.Kentin Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı Mevkii'nde yapılan dağıtımda belirlenen ailelere buzdolabı, çamaşırs makinesi, fırın ve televizyon verildi.Kamyonlarla mahalleye getirilen beyaz eşyayı sırtlarına alan görevliler evlere kadar teslim etti.Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Güneş, beyaz eşya dağıtımının önceden planlandığını öne sürdü. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimler öncesi böyşle dağıtımın yapılamayacağını açıkladığını belirten muhtar Hüseyin Güneş, ancak kendilerinin bunu 'seçim rüşveti' olarak görmediklerini söyledi.Muhtar Hüseyin Güneş, "Dağıtılan eşya arasında ne isterseniz var. Her şeyi veriyoruz. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, televizyon her şey var. Biz bu dağıtımı 7 ay önce planladık. Kesinlikle seçim yardımı değil. Halka yardım olarak görüyoruz" dedi.Dağıtımlar sırasında evlerinde buzdolabı ve fırını olan ailelere yine yeni buzdolabı ve fırın verildiği ortaya çıktı.Yardım alanlardan bir ev hanımı, "Buzdolabı ve fırınımız eskimişti. Yenisini almak istedim ama yardım olarak verdiler. Oyumu sandık başına gidince kime vereceğimle karar veririm" dedi.Tunceli Valiliği'nin kent merkezinde beyaz eşya dağıtımı sırasında bazı kişiler, "Çekmeyin ayıptır" diyerek görüntülenmekten kaçındı. Mahallede iki katlı evlerde oturan, evlerinin önünde otomobiller bulunan ve maddi durumlarının iyi olduğu belirtilen bazı ailelere de yardım verildiği ileri sürüldü.Dağıtım sırasında eşya yüklü kamyonunun yanına gelen Beser Kılınç adlı bir kadın, fakir olduğunu ve kendisine yardım yapılmadığını belirterek ağladı.Kılınç, "Kocam sürekli alkol alıyor, hergün polisler karakola götürüyor. Evdeki herşey kırık dökük. Borçluyuz, bankalar maaşı bile vermiyor. Hacizli her şey. Çok fakiriz. Burada muhtar zengin olan, kendileri ve çocukları maaşlı olan kişilere yardım yazmış. Ama bize birşey verilmiyor. Ben bu durumda oy kullanmayacağım, kimseyede oy vermeyeceğim. Bunu seçim için dağıtıyorlar" dedi.Tunceli Vali Yardımcısı Oğuz Alp Çağlar, bugün Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan yardımları yerinde denetledi. Çağlar, dağıtım sırasında yaşanan aksaklıkları sürekli cep telefonuyla Vali Mustafa Yaman'a bildirdi.