YSK'ya mühürsüz oyların sayılması için başvuru yapan AKP'li üye: Vicdanım o kadar rahat ki!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) referandumda ‘Mühürsüz zarf ve oy pusulası geçerli’ kararının tartışması devam ediyor. YSK’nun bu kararı almasına yol açan itirazı yapan AKP’nin YSK’daki temsilcisi Recep Özel, sandık kurulun ihmali yüzünden oyun iptal edilmesinin seçmen iradesine saygısızlık olacağı için bu başvuruyu yaptıklarını söyledi.

Hile iddiaların reddeden Özel, referandum oylamasının sonucuyla ilgili “Vicdanım rahat” dedi.

Gazete Duvar’a konuşan Özel'in açıklamaları şöyle:

GENEL MERKEZE ÇOK BAŞVURU OLDU: Bana ve genel merkeze bazı sandıklarda ilçe seçim kurulu, sandık kurulu mührü olmadan oyların kullanıldığı yönünde yoğun bilgi gelince ben de Kurul’a müracaat ettim. Seçmen pazar günü, kilometrelerce yoldan sandık başına gelmiş oyunu kullanmış. Oradaki görevlinin ihmali yüzünden oyunun geçerli olmamasını seçmen iradesine bir saygısızlık olarak değerlendirilmesini istedik. Kurul da daha önce verdiği benzer kararları emsal alarak yerinde bir karar aldı.

KARAR OYLAR SAYILMADAN ÖNCE ALINDI: Oylar daha açılmadan, sonuçlar belli değilken bu karar alındı. Asıl sonuçlar belli olduktan sonra bu kararın alınması vahim olur. (Hile yapılabilir mi iddiaları) Sandık sayısı, sandıktaki seçmen sayısı belli. Sandıkta 4 partinin de görevlisi var. Tüm işlemler bunların huzurunda yapılıyor. Daha sonra her parti temsilcisine de müşahidine de sandık sonuçları veriliyor. 167 bin sandığın tutanakları CHP’de de bizde de var. Bunlar toplanır, sonuç aynı mı değil mi karşılaştırılır.

VİCDANIM ÇOK RAHAT: Sandıklarda dört siyasi partinin temsilcisi var, onlar adına konuşamam ama benim vicdanım o kadar rahat ki. Bir tane oyun ya da vatandaşın iradesinin yanlış aktarılması konusunda ne bir talebimiz ne bir girişimimiz, ne de YSK’nın bu yönde bir kararı olmuştur.

YSK’NIN SAYI VERMESİ ÇOK ZOR: Partiler kendilerine verilen yasal hak üzerinden hepsine de itiraz edebilirler. YSK, geçerli sayılan mühürsüz oylarla ilgili sayı veremez. Olsa da keşke verilse ama imkansızlık var. Sayı belli de verilmiyor anlamında değil. Bunu tespit etmek zor. Adam sonradan basmış da olabilir mührü.