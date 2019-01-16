YSK'ya göre: 148 yaşındaki Ayşe Nine de 149 yaşındaki Zülfü Dede de oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart yerel seçimleri için açıkladığı listede, soyadları olmayan 148 yaşındaki Ayşe ve 149 yaşındaki Zülfü isimli kişiler tespit edildi. Bazı yerlerde seçmen sayısının iki katına çıktığı görüldü.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçmen listesinde ilginç verilere ulaştı. YSK listesinde 1854 yılında doğumlu 165 yaşındaki Ayşe Ekici adlı bir kişinin ilk kez oy kullanacağı belirlenirken, soyadları olmayan 148 yaşındaki Ayşe ve 149 yaşındaki Zülfü isimli kişilerin de yer aldığı belirlendi.

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için YSK’nın açıkladığı listelerde bir dizi kuşkulu seçmen yazımına rastladı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre bunlardan bazıları şöyle:

-Türkiye genelinde en çok değişimin yaşandığı yer Çankırı’nın Orta ilçesi. İlçede 24 Haziran’da 8 bin 379 seçmen varken, YSK’nın 4 Ocak’ta askıya çıkardığı listede seçmen sayısı 16 bin 401’e çıktı. Bu altı ayda seçmen sayısının neredeyse ikiye katlanması demek. Yeni seçmenin 222’si ilk kez oy kullanacak. 4 bin 440’ı İstanbul’dan, 3 bin 177’si Ankara’dan gelenler.

– 24 Haziran’da 6 bin 561 seçmenin olduğu Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde seçmen sayısı 12 bin 493’e çıktı. Seçmen artış oranı yüzde 90,41 olurken, bu ilçeye Ankara’dan 5 bin 667 seçmen geldiği belirlendi.

-1854 doğumlu Ayşe Ekici (165 yaşında) Kayseri Melikgazi’de ilk kez seçmen listesinde yer aldı. Ekici’nin YSK listesinde nüfus kaydı, TC kimlik numarası bulunuyor.

– 149 yaşında olan ve soyadı olmayan Zülfü adlı kişi Şanlıurfa’da, 148 yaşında olan Ayşe adlı kişinin ise Aydın’da seçmen kaydı bulunuyor.



-YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında 6 bin 389 seçmen var. 100 yaş üstü seçmenin önemli bir kısmı 120 ve üstü yaş grubunda. Söz konusu seçmenlerle ilgili kaydın doğru olup olmadığı konusunda YSK’ye başvuru yapıldı.

-24 Haziran’da Mernis’te kaydı olup, 31 Mart’ta olmayan 375 bin 107 seçmen kayıtlarda yok oldu. Adres kaydı sildirmenin başta icra takibinden kaçmak amacıyla başvurulan bir yöntem olduğuna dikkat çekiliyor.

– YSK listesine göre 31 Mart’ta oy kullanacak Suriye doğumlu seçmen sayısı 58 bin 364. Suriye doğumlu seçmenin 18 bin 425’i ilk defa 31 Mart seçimlerinde oy kullanacak. Listeye göre 31 Mart’ta ilk kez oy kullanacak 18 bin 364 seçmenin 6 bin 303’ü ise Hatay’da.