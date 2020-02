YSK'nın taşınmasına karar verdiği sandıklar avukatların yakın markajında

Ankara Barosu’nun 24 Haziran seçimlerinde sandık güvenliğini sağlayabilmek için ‘Sensiz Olmaz Hareketi’ ile birlikte başlattığı ve diğer baroları da davet ettiği ‘Her İlde Her Okula Bir Avukat Projesi’ne, bugüne kadar 29 baro dahil oldu. Projenin son toplantısı, Diyarbakır’da yapıldı. Projenin mimarı olan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, en büyük şaibenin güvenlik gerekçesiyle birleştirilen, yani taşınan sandıklarda yaşanacağını belirterek “Seçim günü gözümüz kulağımız, o sandıkların üzerinde olacak” dedi.

Ankara Barosu, 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen Anayasa Referandumu’nda başkentte sandık güvenliğini sağlayabilmek için Her Okula Bir Avukat Projesi’ni uygulamaya koymuş ve her sandık bölgesinde seçim hukuku alanında eğitimli bir avukat görevlendirmişti. Ankara Barosu, bu projeyi 24 Haziran seçimlerinde Türkiye geneline yayabilmek için ‘Sensiz Olmaz Hareketi’yle birlikte ortak bir çalışma başlattı. Ankara Barosu Başkanı Canduran, 79 baro başkanına bir mektup göndererek diğer baroları da bu projeye dahil olmaya çağırdı.

Seçim hukuku alanında eğitimli avukatlar, oy verme ve sayma işlemlerini izleyecekler

Her İlde Her Okula Bir Avukat Projesi’ne, bugüne kadar 29 baro dahil oldu. Projenin ilk toplantısı Ankara’da, ikinci toplantısı İstanbul’da, son toplantısı da Diyarbakır’da yapıldı. Proje, seçim günü her ildeki her sandık bölgesinde bir avukat görevlendirilmesini hedefliyor. Seçim hukuku alanında eğitimli bu avukatlar, oy verme ve sayma işlemlerini izleyecekler. Herhangi bir hukuksuzluk ya da usulsüzlükle karşılaştıklarında tutanak düzenleyip ilgili seçim kurullarına ulaştıracaklar.

Projeye dahil olan baroların bünyesinde birer Seçim ve Sandık Güvenliği Merkezi oluşturulacak. Vatandaşlar, seçim hukuku alanında eğitimli avukatların görev yapacağı bu merkezlere telefonla ulaşarak şikayetlerini iletebilecekler.

Proje hakkında bilgi veren Ankara Barosu Başkanı Canduran, ‘baskın erken seçim’ kararıyla Türkiye’nin daha önce benzeri yaşanmamış yeni bir seçim sürecine girdiğini söyledi. Seçimin OHAL koşulları altında ve Seçim Kanunu'nda yapılan son değişikliklerle gerçekleştirileceğini anımsatan Canduran, “Bu durum, vatandaşlarımız seçim süreçlerine olan güvenlerini iyice kaybetmelerine neden oluyor” dedi.

"Riskli sandıkları tek tek belirleyeceğiz"

Bu seçimde en büyük sıkıntının yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşanacağına dikkat çeken Hakan Canduran, şöyle konuştu:

“Bu nedenle üçüncü toplantımızı Diyarbakır’da yaptık. Çünkü en büyük şaibe, güvenlik gerekçesiyle birleştirilen, yani taşınan sandıklarda yaşanacak. Geçmiş seçimlerden elde ettiğimiz veriler doğrultusunda bölgede seçim güvenliği açısından riskli sandıkları tek tek belirleyeceğiz. O sandıkların bulunduğu seçim bölgesinde mutlaka bir avukat arkadaşımız bulunacak. Seçim günü tüm sandık bölgelerini dikkatle izleyeceğiz. Ama gözümüz kulağımız, o sandıkların üzerinde olacak.”