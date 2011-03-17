-YSK'NIN SİYASİ REKLAM KARARI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), ''siyasi reklamlara'' ilişkin kararı, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, medya hizmet sağlayıcıları, seçimin başlangıç tarihi olan 14 Mart 2011 tarihinden, oy verme gününden önceki yirmidört saate kadar olan sürede siyasi reklam yayımlayabilecek. Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçe kullanmaları esas olacak. Medya hizmet sağlayıcıları bu görevi yerine getirirken demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçim yapılabilmesi için, siyasi parti ve adaylara siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun hizmet sunacak. Siyasi reklam yayımlarının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8. ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkelere ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5., 6. ve 7. maddelerinde yer alan yayın hizmeti ilkelerine uygun olması gerekecek. Aynı reklam kuşağında, birden çok seçime katılan siyasi parti ve adayın siyasi reklam yayımlanmasını istemesi halinde; istekliler arasında kura çekilerek o reklam kuşağında yayımlanacak siyasi reklamlar tespit edilecek, yayın dışında kalan veya kalanlara ise istek halinde bir sonraki reklam kuşağında yayımlanması için öncelik verilecek. Medya hizmet sağlayıcılarının yayımlayacakları siyasi reklamlar, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10. maddesi hükmünde yer alan esaslara tabi olacak ve reklamlardan ayrı olarak siyasi reklam kuşağı düzenlenmeyecek. Bir medya hizmet sağlayıcısında yayımlanacak siyasi reklamların ücreti siyasi partilere ve adaylara göre değişkenlik göstermeyecek. Seçimin başlangıç tarihi olan 14 Mart 2011 tarihinden yayın yasaklarının başlayacağı oy verme gününden önceki son yirmidört saate kadar olan sürede medya hizmet sağlayıcıları tarafından yayımlanacak siyasi reklamlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları doğrultusunda RTÜK tarafından izlenecek, denetlenecek ve değerlendirilecek. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal düzeyde yayın yapan bütün özel radyo ve televizyon kanalları ayrım gözetilmeden izlenerek siyasi reklam yayım ilkelerine aykırılığının tespiti halinde düzenlenecek raporların, seçim dönemi içerisinde RTÜK Kurulunca değerlendirilerek her hafta perşembe günü saat 17.00'ye kadar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulacak. Yerel düzeyde yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının siyasi reklam yayım ilkelerine aykırılığının tespiti halinde ise RTÜK tarafından düzenlenecek raporlar, 298 sayılı Kanun'un 149/A maddesi çerçevesinde yayın kuruluşunun merkezinin bulunduğu yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bekletilmeden gönderilecek.