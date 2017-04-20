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BBC Türkçe

YSK'nın itirazları reddetmesinin ardından protestocular yine sokaklarda

Yüksek Seçim Kurulu'nun üç siyasi partinin referanduma yönelik itirazlarını reddetmesinin ardından protestocular bugün de sokaklardaydı. Referandum gecesi başlayan ve dördüncü gününe giren protestolarda 14 ilde gösteriler düzenlendi.

20 Nisan 2017 01:20

Yüksek Seçim Kurulu'nun üç siyasi partinin referanduma yönelik itirazlarını reddetmesinin ardından protestocular bugün de sokaklardaydı.

Referandum gecesi başlayan ve dördüncü gününe giren protestolarda bu akşam 14 ilde gösteriler düzenlendi.

İstanbul'un Kadıköy, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Sarıyer, Bağcılar, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Sarıgazi gibi ilçe ve semtlerinde sokağa çıkan eylemciler "Bu seçim meşru değildir", "Hayır biz kazandık" ve "Hayır bitmedi, yeni başlıyor" pankartları taşıdı.

Protestoculara yönelik bu sabah İstanbul'da gerçekleştirilen ev baskınları ve gözaltılar da protesto edildi. Beşiktaş'taki eylemciler "Gözaltılar #Hayır'ı susturamaz" pankartları taşıdı.

Ankara'da da Mamak, Kuğulu Park ve Tuzluçayır'da düzenlenen gösterilerde "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları atıldı.

Bursa'da buluşan halk da YSK'nın kararını alkışlarla protesto ederken Eskişehir'de bir basın açıklaması yapan Eskişehir Hayır Platformu "Sorularımız cevaplanana kadar, gayrı resmi olarak açıklanan sonuçlar bizim gözümüzde geçersizdir" ifadelerini kullandı.

Bu illerin dışında Çorum, Artvin, Denizli, Adana, Muğla, Mersin, İzmir, Çanakkale, Denizli, Antalya'da da protestolar düzenlendi.

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