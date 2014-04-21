YSK'nın iptal ettiği Yalova seçimini kazanan Salman: AYM'ye gitmeyeceğim

30 Mart'ta 6 oy farkla Yalova'da seçimi kazandığı açıklanan CHP’li Vefa Salman, YSK'nın Yalova'daki seçimin iptaline yönelik kararına ilişkin, “Düşe düşe 7 kişiye kadar düşürmüşlerdir bu kısıtlı seçmenleri. AKP’nin kendi sandık görevlisi de kısıtlıdır. YSK’nın bunu dikkate almaması üzücüdür. Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e bireysel başvuru hakkım olmasına rağmen mahkeme kapılarında gün geçirmeyeceğim” dedi.

Habertürk kanalında canlı yayında konuşan Salman şunları söyledi:

"Düşe düşe 7 kişiye kadar düşürmüşlerdir bu kısıtlı seçmenleri. AKP’nin kendi sandık görevlisi de kısıtlıdır. YSK’nın bunu dikkate almaması üzücüdür. Anayasa Mahkemesi ve AİHM’e bireysel başvuru hakkım olmasına rağmen mahkeme kapılarında gün geçirmeyeceğim. Halkın vicdanına gideceğim. Bana sadece kendi seçmenim değil AK Partililer de oy verdi. Başka şehirlerden gelenler de oy verdi. Burada haksızlığa uğrayan ben değilim, 28 bine yakın oy vermiş partili, partisiz seçmenlerdir. Daha açık farkla bir sonraki seçimlerde yeniden belediye başkanlığına geleceğim.

Ben seçimi halkla kazandım. Hodri meydan diyorum buradan. Yeniden Yalovalılar beni bu göreve getireceği için hodri meydan diyorum. Ben mahkeme kararıyla bu koltukta oturmam. Şimdiden otursunlar seçmen listesini taramaya başlasınlar. Kısıtlı var mı yok mu sandık görevlisi mi baksınlar. Bu Yakup Koçal’da maalesef ar damarı çatlamış. 63 taneden 11 taneye düştü kısıtlılar. Bir sürü insanı zan altına aldılar. Bu 11 taneden 4 tanesinin mahkeme kararları nisanda çıkmış. Kendi parti üyeleri kısıtlı 1217 no’lu sandıkta AK Parti’nin sandık görevlisi.

Yalovalılar sandıkta cevabı verecekler. Nasıl 30 Mart’ta verdilerse 1 Haziran’da daha açık farkla verecekler. Vefa Salman haksızlığa uğramadı, Yalovalılar uğradı."