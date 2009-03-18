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Politika

YSK'nın filmine rakip geldi

YSK'nın 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, nasıl oy kullanılacağını anlatan bilgilendirici filmine Şanlıurfa'dan rakip geldi.

18 Mart 2009 02:00

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, nasıl oy kullanılacağını anlatan bilgilendirici filmine Şanlıurfa'dan rakip geldi.

Kentteki yerel televizyonlarda yayınlanmaya başlanan ve yerel şive ile hazırlanan filmde, mevcut belediye başkanı olan ve seçimlere bağımsız aday olan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya nasıl oy verileceği anlatılıyor.

Filmde, Saadet ve Hacı isimli bir çifti canlandıran oyuncular, oylarını oy pusulasının en sonunda bulunan Fakıbaba ismine evet mührünü basarak kullanacaklarını, belediye ve il genel meclisi üyeliklerinde ise Saadet Partisi'ni seçeceklerini anlatıyor.

YSK'nın 'nasıl oy kullanacaksınız' filmi

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