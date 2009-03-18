YSK'nın filmine rakip geldi

Kentteki yerel televizyonlarda yayınlanmaya başlanan ve yerel şive ile hazırlanan filmde, mevcut belediye başkanı olan ve seçimlere bağımsız aday olan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya nasıl oy verileceği anlatılıyor.Filmde, Saadet ve Hacı isimli bir çifti canlandıran oyuncular, oylarını oy pusulasının en sonunda bulunan Fakıbaba ismine evet mührünü basarak kullanacaklarını, belediye ve il genel meclisi üyeliklerinde ise Saadet Partisi'ni seçeceklerini anlatıyor.