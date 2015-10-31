YSK'dan 'Oy ve Ötesi' kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime saatler kala Oy ve Ötesi Sivil İnsiyatif Grubu üyelerinin sandık alanı ve çevresine alınmaması konusunda iki vatandaşın yaptığı başvuruyu reddetti. Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre YSK'nın bu kararı ışığında başta Oy ve Ötesi olmak üzere müşahit kartı bulunan sivil toplum kuruluşları üyeleri sandık başında seçimleri gözlemleyebilecekler.

İki başvuruya da ret

İki vatandaşın YSK’ya yaptığı başvuruda, Oy ve Ötesi Grup üyelerinin siyasi partilerden aldıkları müşahit kartları ile sandık alanı ve çevresine girişlerinin Seçim Yasası'na aykırı olduğu savunuldu. Başvuruda, bu kartları veren siyasi partilerin de suç işlediği iddia edildi. Ancak, YSK bu itirazları soyut görerek, reddetti.

Emniyetin yazısı

Emniyet birimlerinin, sandık başlarında yasanın izin verdiği kişiler dışında kimsenin bulundurulmaması konusundaki uyarısı da dün tartışma yarattı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün, “Oy ve Ötesi”nin adını da vererek sandık başlarında bulunmalarına izin verilmemesini istediği iddiası basın yansıdı.

Emniyet karar veremez

CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, alınan son karar ışığında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün Oy ve Ötesi Sivil İnisiyatif Grubu üyelerinin sandık alanı ve çevresine alınmamasına ilişkin yazısının hukuken geçerli olmayacağını bildirdi. Emniyet'in zaten hukuken bu konuda karar mercii olmadığını da anımsatan Yakupoğlu, “Her sandıkta o seçim çevresinde o seçime katılan siyasi partilerin ve bağımsız adayların birer müşahit bulundurma hakkı var. Müşahit olmak için seçmen vasfını taşımak yeterli. Bir partiyi ait müşahit kartı elindeyse o kişi, o sandık başında bulunabilir. YSK'nın bu kararıyla Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün yazısını da ortadan kaldırmıştır. Zaten o yazının hiçbir hukuki dayanağı yoktur" dedi.