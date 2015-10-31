Adıyaman Emniyeti'nden polis amirlerine: Oy ve Ötesi'ni sandıklara yaklaştırmayın!

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak 1 Kasım seçimlerinde Oy ve Ötesi grubu üyelerinin sandık alanı ve çevresine alınmamasına karar verdi. Emniyet, okullarda görevli amirlerin , sandık kurulu başkanlarına sabahdan bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapmasını ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmesini istedi. Söz konusu talimatın, diğer illerde de verildiği belirtiliyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün 1 Kasım seçimleriyle ilgili tartışma yaratacak kararına Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ ulaştı. Adıyaman Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail İçen, 30 Ekim tarihli “Sandık alan ve çevresi tedbiri” konulu bir yazıyı, tüm merkez ve ilçe teşkilatlarına gönderdi. Yazı, seçim güvenliğini sağlamak amacıyla sivil inisiyatif olarak kurulan Oy ve Ötesi grubunu hedef alıyor:

Emniyetin yazısında, şöyle denildi:



“Oy verme günü olan 1 Kasım 2015 Pazar günü, sandık çevresinde ‘Bina sorumlusu, sandık kurulu başkanı ve memur üyeler, seçime katılan partilerin onaylı müşahitleri, sandık alanında kayıtlı seçmen, milletvekili ve milletvekili adayları, çağrılması durumunda kolluk güçleri, sandık başı işlemlerine engel olmamak koşuluyla medya mensupları haricinde kimse bulunamaz.(298.S.K. Madde 82) hükmü dışında bulunanlar, özellikle Oy ve Ötesi Sivil İnisiyatif Grubuna ait hiçbir üyesinin sandık alanı ve çevresine alınmayacaktır. Okullarda görevli amirler sandık kurulu başkanlarına sabahtan bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapacaklar ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. Rica ederim.”



