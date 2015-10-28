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Oy ve Ötesi: Gönüllü ihtiyacımız kadar avukat ihtiyacı da var

1 Kasım için gönüllülük seferberliği başlatan Oy ve Ötesi, katılımın az olmasının, oyu fazla olan partilerin milletvekili dağlımını artıracağına dikkat çekti

28 Ekim 2015 13:52

Güvenilir ve şeffaf bir seçim için “gönüllülük seferberliği” başlatan Oy ve Ötesi, 1 Kasım seçimine sayılı günler kala yaklaşık 60 bin gönüllüye ulaştı. Gönüllülerden Çankaya İlçe Sorumlusu Mehmet Bilgiç, “Katkı vermek isteyen herkes bize katılabilir. Gönüllü arıyoruz. Öte yandan avukat ihtiyacı da var. Her okul için bir avukat oluyor ama ne kadar çok olursa o kadar iyi" çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden İklim Öngel'in haberine göre, Oy ve Ötesi seçimlerde, 46 ilde sandık başında olacak. Gönüllülerden Çankaya İlçe Sorumlusu Mehmet Bilgiç, katılımın az olmasının, oyu fazla olan partilerin milletvekili dağlımını artıracağına dikkat çekerek, herkese oy kullanma çağrısında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu’da da sandık başlarında olacaklarını söyleyen Bilgiç hâlâ zaman olduğunu belirterek, gönüllü olmak isteyenlerin cuma akşamına kadar oyveotesi.org’a başvurabileceklerini söyledi.

5 gün idari izne karşın katılımın düşük olmayacağına inandığını dile getiren Bilgiç, “İnsanlar bu seçimin kritik olduğunun bilincinde. O nedenle katılımda bir düşüş beklemiyorum” diye konuştu. Katılımın az olması durumunda oyu çok olan partinin milletvekili sayısının artacağına dikkat çeken Bilgiç, “Tüm seçmenler, genel, yerel hangi seçim olursa olsun oy vermeli” dedi.

 

"Eğitimsiz gönüllü yok"

 

Gönüllü olan herkese eğitim verildiğini, iş nedeniyle vakit ayıramayanların internet üzerinden eğitildiğini söyleyen Bilgiç, “Sandık başkanları devlet memuru. Hâkim olmadıkları noktalarda gönüllülerimiz düzenleme ne ise ona göre gerekli maddeyi göstererek yönlendiriyor” diye konuştu.

 

"Gönüllü arıyoruz"

 

Gönüllü olmak isteyenlerin cuma akşamına kadar oyveotesi. org adresinden başvuru yapabileceğini söyleyen Bilgiç, “Katkı vermek isteyen herkes bize katılabilir. Gönüllü arıyoruz. Öte yandan avukat ihtiyacı da var. Her okul için bir avukat oluyor ama ne kadar çok olursa o kadar iyi” değerlendirmesi yaptı.

Oy ve Ötesi için çıkarılan karalama kampanyalarına dikkat çeken Bilgiç, tarfasız olduklarını ve hiçbir siyasi partiyle bağlantılarının bulunmadığının altını çizdi.

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