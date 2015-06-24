YSK'dan oy pusulası için ihale

7 Haziran seçimlerinin ardından hükümetin kurulmasına yönelik koalisyon tartışmaları sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kritik bir adım attı. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) YSK'nın talebiyle 1600 ton oy pusulası ve 60 ton oy zarfı kâğıdı alımı için ihaleye çıktı.

İlana göre 1600 ton 1. hamur beyaz renkli filigranlı oy pusulası ile 60 ton 1. hamur sarı renkli filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 22 Haziran ve 9 Temmuz arasında ihale şartnamesini 140 lira ücret karşılığında DMO'dan temin etmesi gerekiyor.

İsa Sezen'in Zaman'da yer alan haberine göre, ihaleye son teklif verme tarihi 9 Temmuz. Teklif mektupları 9 Temmuz saat 14.00'te açılacak. İhale sözleşme tarihini izleyen günden itibaren filigran kalıbının imalatı da dahil olmak üzere 600 ton beyaz renkli oy pusulası kâğıdının en 15 Eylül 2015'e kadar, 1000 ton oy pusulası ve 60 ton sarı renkli zarf kâğıdının ise 15 Ekim 2015'e kadar DMO Basım İşletme Müdürlüğü'nün Kocaeli Gebze'deki depolarına teslim edilmesi gerekiyor.