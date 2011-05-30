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YSK'dan MHP'ye: Yapılacak bir işlem yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin avukatı Hamit Kocabey'in yaptığı “Anayasa, yasa ve YSK kararına aykırı davranan parti, basın ve yayın kuruluşlarının uyarılmas

30 Mayıs 2011 03:00

T24 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin avukatı Hamit Kocabey'in yaptığı “Anayasa, yasa ve YSK kararına aykırı davranan parti, basın ve yayın kuruluşlarının uyarılması” yönündeki başvurusuna “Seçim hukuku yönünden yapılacak bir işlem olmadığı” yanıtını verdi.

MHP'nin avukatı Hamit Kocabey, MHP'ye ve bazı milletvekili adaylarına yönelik saldırılara ilişkin, YSK'ya sundukları dilekçe ile “Anayasa, yasa ve YSK kararına aykırı davranan parti, basın ve yayın kuruluşlarının uyarılması ve müvekkile vaki saldırıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını” isteği ile başvurmuştu. Başvuruyu inceleyen YSK, başvuruya yönelik “Seçim hukuku yönünden yapılacak bir işlem olmadığı” yanıtını verdi.


 

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