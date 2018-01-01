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Politika

YSK'dan İyi Parti'ye ret

Konuyla ilgili İyi Parti açıklama yaptı

01 Ocak 2018 15:00

Meral Akşener öncüşüğünde kurulan İyi Parti, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçmen kütüklerini talep etti. Talebi reddeden YSK, gerekçe olarak da seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerini, talep eden İyi Parti’ye vermedi. YSK, gerekçe olarak ise seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.

Bu duruma tepki gösteren İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin seçime girebilme hakkı kazandığını vurguladı. Çıray’ın konuya ilişkin yaptığı açıklaması şöyle:

 

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