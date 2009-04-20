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Politika

YSK'dan Adana'da nihai karar

YSK, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan itirazları reddetti. Aytaç Durak'ın başkanlığı kesinleşti.

20 Nisan 2009 03:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan itirazları reddetti.

Alınan bilgiye göre, YSK, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik itirazları karara bağladı.

Adana İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına yapılan tüm itirazların dilekçelerini, il ve ilçe seçim kurullarınca itirazlara verilen tüm kararları inceleyen YSK, söz konusu itirazları yerinde görmedi ve reddetti.

Böylece, MHP adayı Aytaç Durak'ın büyükşehir belediye başkanlığı kesinleşti.

Adana İl Seçim Kurulu, oyların tekrar sayılmasının ardından MHP Adayı Aytaç Durak'ın 238 bin 706, AK Parti Adayı Mehmet Ali Bilici'nin 237 bin 206, CHP adayı Ümit Özgümüş'ün ise 209 bin 876 oy aldığını ilan etmişti.

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