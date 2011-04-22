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Politika

YSK'DAN 7 BAĞIMSIZA VİZE ANKARA

22 Nisan 2011 00:31

-YSK'DAN 7 BAĞIMSIZA VİZE ANKARA - 21.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bağımsız milletvekili adaylığı iptal edilen 7 milletvekili adayının adaylığını kabul etti.  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Harun Özcan, Mehmet Hatip Dicle, Leyla Zana, Mehmet Salih Yıldız, Ertuğrul Kürkçü, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in milletvekili adayı olmaya engel durumlarının bulunmadığına karar verdi. Kurul, bugün yaptığı toplantıda bağımısız millekvekili adaylıkları iptal edilenlerin yaptıkları başvuruları değerlendirdi. YSK adına yapılan dört sayfalık açıklamada, bu kişilerin itiraz süresi içinde verdikleri yeni yargı kararlarının yeniden incelemesinin yapıldığı, bu belgeler ışığında Harun Özcan, Mehmet Hatip Dicle, Leyla Zana, Mehmet Salih Yıldız, Ertuğrul Kürkçü, Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel'in milletvekili adayı olmalarında engel durumlarının bulunmadığına karar verildiğini bildirdi.  Açıklamada, İsa Gürbüz, Çiçek Otlu ve Şerafettin Efe'nin itirazlarının reddine, Abdullah Kızılay ve Nezir Sincar'ın ise dosyalarının incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

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