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Yaşam

YSK'DAN 11 YAYIN KURULUŞUNA CEZA ANKARA (A.A)

06 Eylül 2010 15:38

-YSK'DAN 11 YAYIN KURULUŞUNA CEZA ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) halk oylaması dönemi için ilan ettiği ''yayın yasaklarına aykırı yayın yapan'' 11 kuruluşa ceza uygulanmasına karar verdi. Alınan bilgiye göre, ilk müeyyide Ulusal Kanal'a olmak üzere sırasıyla Halk TV, Ülke TV, CİNE 5, STV, Samanyolu Haber, Kanal Çay, Meltem TV, 6 News, Mesaj TV ve TV 58'e, YSK tarafından uyarı cezası verildi. Yayınlarında YSK'nın belirlediği yayın esaslarını tekrar ihlal eden Ulusal TV, Halk TV, 6 News, Mesaj TV ve Meltem TV'ye ayrıca birer kez de program durdurma cezası uygulandı. CİNE 5'e ise TMSF bünyesinde bulunduğu gerekçesiyle daha ağır ceza veren YSK, kanalın cezaya konu olan programının 3 kez durdurulmasını kararlaştırdı. Böylece halk oylaması döneminde bugüne kadar YSK tarafından 11 yayın kuruluşu hakkında toplam 17 ceza kararı alındı. 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun, 32. Maddesine göre, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar YSK tarafından düzenleniyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim dönemlerindeki yayınları YSK'nın kararları doğrultusunda izleyip değerlendiriyor ve ülke çapında yayın yapan kuruluşlarla ilgili raporları, karar için YSK'ya gönderiyor. RTÜK uzmanlarınca hazırlanan her rapor, ihlal görülsün ya da görülmesin mutlaka YSK'ya gönderiliyor. Bu raporlar YSK tarafından ayrıca değerlendiriliyor. Ülke çapında yayın yapan kuruluşlara ceza uygulanıp uygulanmayacağına YSK, yerel kuruluşlara ise il ve ilçe seçim kurulları karar veriyor. YSK kararlarına itiraz edilemiyor.

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