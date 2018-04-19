YSK ziyareti sonrası CHP: İyi Parti kararını bekliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘geçmiş yerleşik uygulama ve içtihatlarına uygun hareket ederek’ İyi Parti ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) seçimlere girebilmesi yönünde karar vermesini beklediklerini söyledi.

CHP’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği, kurultay sonrası ‘nezaket ziyaretleri’nin YSK ayağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün duyurduğu ‘erken seçim’ kararından bir gün sonra gerçekleşti. Seçim işlerinden sorumlu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nu ziyaret eden CHP Sözcüsü Tezcan, 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu:

“Bu aniden gelişen ziyaret dünkü erken seçim kararı üzerine alınmış bir ziyaret değildir. Bundan 3 ya da 4 hafta önce planlanmış bir ziyaretti. Ve genel olarak 2019'daki seçimler çerçevesinde, seçim güvenliğinin sağlanması, bundan sonraki uygulamalarda partilerle YSK uygulamalarında koordinasyonun sağlanması, teknik altyapıyla ilgili görüş alışverişinin sağlanması çerçevesinde yapılan bir görüşmeydi. Önceki seçimlerde de YSK ile görüşmeler yapıyorduk.”

"Talebimizi ilettik"

Görüşmede seçimlere girme yeterliliğine sahip olup olmadığı tartışma konusu olan İyi Parti'nin gündeme gelip gelmediği sorusunu da yanıtlayan Tezcan, şöyle devam etti:

“Bu randevu onun üzerine planlanmamıştı. Ama tabi ki böyle önemli bir konuyu gündeme aldık. En azından biz talebimizi ilettik. Sadece İyi Parti değil Demokratik Sol Parti için de aynı durum söz konusu. Biz kurul üyelerine 1950'den beri Türkiye'nin çok partili seçim pratiğinin olduğunu, 1960'dan beri de YSK denetiminde çok partili seçim pratiğinin olduğunu ifade ettik. Bu çerçevede YSK'nın yüklüce bir içtihat külliyatının bulunduğunu ifade ettik. Bugüne kadar seçimlere girecek partilerin nasıl belirleneceğine ilişkin yerleşmiş bir uygulama ve içtihat olduğunu ifade ettik. Gerek İyi Parti'nin, gerekse Demokratik Sol Parti'nin YSK'nın bugüne kadarki yerleşik içtihatları doğrultusunda hukuken seçime girme hakkını kazandığını düşündüğümüzü söyledik.

“Geçmiş yerleşik uygulama ve içtihatlara uygun hareket edilmesini bekliyoruz”

YSK'nın bu noktada haksız, kamuoyunu rahatsız edecek ve vicdanları yaralayacak bir karara sebep olmaması gerektiğini ifade ettik. Tabii YSK başkanı ve üyeleri bu konuda bir görüş bildirmediler, tabi onlardan şimdi bir açıklama da beklemiyoruz. Biz önümüzdeki süreçte seçime katılacak partileri belirlerken YSK'nın geçmiş yerleşik uygulama ve içtihatlarına uygun hareket etmesini ve şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla İYİ Parti ve Demokratik Sol Parti'nin bu şartları taşıyıp seçimlere girebilmesi gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz. Ama bu görüşme buna özel bir ziyaret değildi."

Anayasa referandumunun gerçekleştiği 16 Nisan sonrasında partisinin YSK'ya yönelik ciddi eleştirileri olduğunun hatırlatılması üzerine Tezcan, "Bu görüşme bir geçmiş hesaplaşması değil, bir geleceğin doğru planlanması noktasındaydı. O yüzden azami nezaket ölçüleri içinde düşüncelerimizi kararlılıkla paylaştık” dedi.