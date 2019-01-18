"YSK, Yıldırım için ilke kararı almadı; seçim takvimini hatırlattı"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın görevinden istifa edip etmemesi konusunda ilke kararı almadı. YSK, Yıldırım için seçim takvimini anımsattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Avukat Sedat Vural, YSK’ya başvurarak AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın anayasa ve yasal hükümler karşısında görevinden istifa zorunluluğu bulunup bulunmadığı konusunda ilke kararı verilmesini istedi. Vural’ın başvurusunu değerlendiren YSK aldığı kararı Vural’a iletti.

YSK kararında seçim takvimini anımsattı. İlke kararı alınması için yapılan başvurunun değerlendirildiğine işaret edilen kararda şöyle dendi:

“Adaylık ile ilgili sürecin başlamamış olması, adaylıkla ilgili süreçte bu konu ile ilgili itiraz yapılması halinde, itiraz konusunun nihai inceleme merciinin kurulumuz olması, kurulumuzun itiraz olarak önüne gelme ihtimali bulunan bir konuda nihai karar niteliğinde ilke kararı almasının hukuken mümkün olmaması gözetilerek, ilke kararı alınması talebinin reddine karar verilmiştir.”

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