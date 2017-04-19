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"YSK, Türk Ceza Kanunu'nun 250'nci maddesini yok saydı"

"Demokratik kitle örgütleri ve muhalefetteki siyasal partiler, yakınmakla yetinmemeli"

19 Nisan 2017 12:13

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve DPT uzmanı Ali Nejat Ölçen, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfları son anda geçerli sayarak, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 250'nci maddesini yok saydığını savundu. 

Ölçen, "YSK Başkanı Sadi Güven mühürsüz oy kullanılmasına olur vererek görevlileri buna icbar etmiştir" ifadesini kullandı.

Ölçen'in iddiasına konu olan 250'nci madde şöyle: 

"Görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine ve başkasına yarar sağlamasına ve bu yolda vaatte bulunmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır"

Ölçen'in, Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'in köşesinde yer verdiği ifadeleri şöyle:

“YSK Başkanı Sadi Güven, pazar günü halkoylaması devam ederken mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılacağını açıklamış ve AKP temsilcisinin müracaatı üzerine bu açıklamayı yaptığını da belirtmiştir. Aslında, AKP’nin böyle bir müracaatı olmuşsa bunu YSK yönetimi kararı haline getirmesi gerekirdi.

Türk Ceza Kanunu’nun 250’nci maddesi (irtikap; ikna veya icbar yoluyla kamu görevlisini zorlamak) şöyle: ‘Görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine ve başkasına yarar sağlamasına ve bu yolda vaatte bulunmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’

YSK Başkanı Sadi Güven mühürsüz oy kullanılmasına olur vererek görevlileri buna icbar etmiştir. 

Demokratik kitle örgütleri ve muhalefetteki siyasal partiler, yakınmakla yetinmemeli, YSK Başkanı’nın görevini kötüye kullanmasını kanıtlarıyla cumhuriyet başsavcılığına başvurarak YSK Başkanı’nın yargılanmasını sağlamalıdır.

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YSKSadi GüvenHürriyet GazetesiYalçın BayerTCK250

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