YSK teyit etti: Gelecek Partisi seçimlere girmeye hukuken hak kazandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçime girme hakkı tanınan parti sayısı Gelecek Partisi'nin de yeterliliğini tamamlaması ile birlikte 20'ye yükseldi. Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Twitter'dan "Hayırlı uğurlu olsun" paylaşımı yaptı.

Ahmet Davutoğlu liderliğinde 12.12.2019 tarihinde kurulan ve teşkilatlanma çalışmalarını büyük bir hızla yürüterek 01.11.2020 tarihinde 1. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştiren Gelecek Partisi’nin bugünden itibaren yapılacak her türlü seçime girmeye hukuken hak kazandığı YSK tarafından yapılan toplantıda teyit edildi.

Konuya ilişkin bir basın açıklaması yayınlayan Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “Hayırlı uğurlu olsun” başlığı ile şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek Partisi Türkiye’de korku ikliminin hakim olduğu, otoriterleşmenin arttığı, ülkenin yönetilemediği bir anda 12.12.2019 tarihinde milletimize yeni bir umut olarak kurulmuştur. Kuruluşundan sonra siyasi tarihimizde ender görülebilecek bir şekilde Anadolu ve Trakya’da çok kısa bir sürede teşkilatlanmış, il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirerek, 01.11.2020 tarihinde 1. Olağan Büyük Kongresi’ni başarıyla yapmıştır.

Böylece partimiz Siyasi Partiler Kanunu’nun 36. maddesinde zikredilen “siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilat kurmuş ve Büyük Kongresini yapmış olması” şartını yerine getirmiştir.

Partimizin seçime girme şartlarını sağladığı partimizin tuttuğu kayıtlardan, İlçe Seçim Kurulları kongre evraklarından ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi partiler için tuttuğu sicilden anlaşılmıştır. Bu husus Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün yapmış olduğu toplantıda teyit edilmiş ve karar altına alınmıştır.

Gelecek Partisi bugünden itibaren yapılacak her türlü seçime girmeye hukuken hak kazanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."