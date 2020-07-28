YKS sonuç raporu: 550 bin öğrenci barajın altında kaldı, sıfır çeken sayısı 50 bine yaklaştı

Koronavirüs gölgesinde 2 milyon 296 bin katılımcı ile gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuç raporu, eğitim sistemindeki sorunları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Üniversite adayları, 40 soruluk matematik testinde ortalama 5,5 fen bilimleri testinde ise 2,6 net yapabildi. 550 bin öğrenci barajın altında kalırken Temel Yeterlilik Testi’nde başarı, yüzde 40’ı bulmadı. Sıfır çeken sayısı ise 50 bine yaklaştı.

27-28 Haziran tarihlerinde Temel Yeterlilik Testleri ve Alan Yeterlilik Testleri olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, hemen her testte başarısız oldu. Öğrencilerin büyük bölümü Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında gerçekleştirilen AYT testlerinin tamamında soruların yarısına dahi doğru yanıt veremedi.

40 soruluk Türkçe testinde net ortalaması 14

ÖSYM’nin açıkladığı rapora göre sınava giren kişiler arasında 48 bin 228 kişi sıfır çekti. 40 soruluk Türkçe testinde adayların net ortalaması 14 oldu.

Temel Matematik testindeki net ortalaması 5

Adaylar, 20 soruluk Sosyal Bilimler testinde ortalama 7,7 net yanıt verirken 40 soruluk Temel Matematik testindeki net ortalaması 5, Fen Bilimleri testindeki net ortalaması ise 2,6 olarak gerçekleşti.

Benzer bir tablo, AYT’de de yaşandı. Buna göre, adaylar 24 sorunun yöneltildiği Türk Dili ve Edebiyatı testinde ortalama net yanıt 4,7 oldu. Adayların, 10 soruluk Tarih-1 testindeki net ortalaması 1,4, 11 soruluk Tarih-2 testindeki net ortalaması ise yine 1,4 olarak belirlendi. Öğrenciler, AYT oturumundaki 40 matematik sorusundan ortalama 7,5 net çıkarırken bu sayı 12 soruluk Felsefe Grubu testlerinde 2,2, 14 soruluk Fizik testinde ise 1 olarak kaydedildi.

Adayların TYT’deki ders başarı oranları şöyle gerçekleşti:

■ Türkçe: Yüzde 36,

■ Sosyal Bilimler: Yüzde 39,

■ Matematik: Yüzde 14,

■ Fen Bilimleri: Yüzde 13.