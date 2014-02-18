YSK, seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları açıkladı

2014 yerel seçimleri için sandık bilgisi sorgulama YSK sitesinden yapılıyor. 18 Şubat tarihi itibariyle sandık sorgulama YSK tarafından hizmete açıldı.

Sandık sorgulama için YSK sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan alanda TC numaranız soruluyor. Ardından ise nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve kimliğinizdeki diğer bilgiler isteniyor.

Başka ilde oy kullanmak mümkün mü?

Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.

Yurt dışında yaşayan seçmenler nasıl oy kullanacak?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, 09.05.2012 tarihinde kabul edilen 6304 sayılı Kanun gereği, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olmaları halinde, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 09.05.2013 tarihinden sonra yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi, Halkoylaması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışı temsilciliklerinde kurulacak sandıklarda oy kullanabilirler.

Hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmek için tıklayınız...