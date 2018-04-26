YSK seçim takvimini tamamladı; muhalefetin ittifak için kaç günü var?

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçim takvimini tamamladı. Takvime göre, 5 gün olan cumhurbaşkanı adaylığı başvuru süresi 6'ya çıkarrıldı.

YSK'nın çalışmasına göre cumhurbaşkanlığı aday gösterme tarihleri 4-9 Mayıs oldu.

Milletvekili aday listelerinin YSK'ya son teslim tarihi 21 Mayıs olarak belirlendi.

Partiler arasında kurulacak ittifaklar için ise son başvuru tarihi 6 Mayıs oldu.

Buna göre seçimin başlangıç tarihi 30 Nisan 2018. 1 Mayıs'ta da cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular başlayacak.

30 NİSAN: Seçimin başlangıç tarihi

1 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruların başlayacağı tarih

5 MAYIS: Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için son başvuru günü.

6 MAYIS: Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmesi için son gün.

7 MAYIS: Siyasi partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü.

9 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü.

10 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması ve itirazların başlangıcı.;



11 MAYIS: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü.

13 MAYIS: Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlanması. Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı

14 MAYIS: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı.

Resmi Gazete'ye gönderildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.



YSK, bugün seçim takvimi gündemiyle toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, takvime ilişkin çalışma tamamlandı.

Bu kapsamda hazırlanan çalışma, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.