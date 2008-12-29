YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı. Siyasi partiler için aday belirleme tarihi 9 Ocak'ta sona erecek.

Seçim takvimi 1 Ocak 2009'da başlayacak. 5 Ocak'ta seçmen listeleri yeniden askıya çıkacak. Bu süre 30 Ocak'ta sona erecek.

12 Şubat'ta kimlerin hangi sandıkta oy kullanacağı belirlenecek. 18 Şubat'ta ise seçmen bilgi kağıtları dağıtılmaya başlayacak

Siyasi partilerin aday listelerine ilişkin eksiklikleri tamamlamaları için son günse 19 Şubat olacak.

Kesin aday listeleri 1 Mart 2009 Pazar günü ilan edilecek. Seçim propagandası ve yasakları 19 Mart'ta başlayacak, 28 Mart saat 18.00'de sona erecek.



SEÇİM TAKVİMİ



1 Ocak 2009 Perşembe: Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmeleri istenecek.



5 Ocak 2009 Pazartesi: Muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00'de askıya çıkarılacak. 1 Ocak 2009 itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2008 Mali Yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti yapılacak.



06 Ocak 2009 Salı: Tespit edilen üye sayıları il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilecek.



07 Ocak 2009 Çarşamba: İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.



09 Ocak 2009 Cuma: Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günü.



10 Ocak 2009 Cumartesi: Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacakları YSK tarafından, ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilecek.



Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi YSK tarafından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilecek.



11 Ocak 2009 Pazar: Siyasi partilerin, ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerinin, YSK tarafından ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanacak.



13 Ocak 2009 Salı: Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. (Ön seçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacak.



16 Ocak 2009 Cuma: Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi parti üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü.



17 Ocak 2009 Cumartesi: Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmaları tamamlanacak ve bu kurullarda görev alanlara tebligat yapılacak.



20 Ocak 2009 Salı: Siyasi partiler, kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü. (Siyasi partilerin bu listeleri 4 nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gerekiyor.)



Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kura tarihi ve yeri, YSK tarafından siyasi partilere bildirilecek. Siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarını YSK'ya bildirmeleri istenecek.



24 Ocak 2009 Cumartesi: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak YSK tarafından kura çekilerek ilan edilecek. Siyasi partilerin; ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak YSK tarafından gönderilen listeler ile ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler saat 08.00'de askıya çıkarılacak.



Ön seçimler; aday yoklaması seçmen listelerine itirazlarla başlayacak.



26 Ocak 2009 Pazartesi: Ön seçim aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü.



27 Ocak 2009 Salı: Ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak. (Bildirilecek partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacak.



28 Ocak 2009 Çarşamba: Ön seçim aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü. Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek. Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına itiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile başlanacak.



30 Ocak 2009 Cuma: 05 Ocak 2009'da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 17.00'de askıdan indirilecek. Siyasi partilerin aday adayı listelerinin, büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü.



1 Şubat 2009 Pazar: Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü. Ön seçim sandık kurullarının oluşumu tamamlanacak ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılacak.



2 Şubat 2009 Pazartesi: Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.



4 Şubat 2009 Çarşamba: Saat 08.00'de askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listeleri ayrı ayrı düzenlenerek, manyetik veya kağıt ortamında alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilecek ve bu listelere karşı itirazlara başlanacak.



5 Şubat 2009 Perşembe: Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listelerine ilişkin olarak siyasi partilerce yapılacak itirazların son günü.



Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.



6 Şubat 2009 Cuma: Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim ya da aday yoklaması oy pusulaları ve zarfları mühürlenecek.



7 Şubat 2009 Cumartesi: Muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği ile ilgili olarak siyasi partilere verilen listelere yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.



Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi yapılacak ve ön seçim sandık kurulları başkanları göreve hazır duruma getirilecek.



8 Şubat 2009 Pazar: Ön seçim için aday yoklaması yapılacak. Ön seçim sandık kurulları sayım–döküm işlemlerini tamamlayacaklar, düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletecekler ve ön seçim ilçe seçim kurulları da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenleyecek.



Büyükşehir belediye başkan adaylığı için ön seçim ilçe seçim kurulu tutanakları il seçim kurullarına iletilecek. Ön seçim ilçe seçim kurulu tutanakları il seçim kurulunda birleştirilecek.



9 Şubat 2009 Pazartesi: Ön seçim sonuçları ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilecek.



10 Şubat 2009 Salı: Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek kesinleştirilecek. Ön seçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü. (Saat 14.00'e kadar)



Ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü. İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak şikayetlerin son günü.



12 Şubat 2009 Perşembe: Sandık atamaları yapılacak. Kimlerin hangi sandıkta oy vereceği belirlenecek. Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü.



İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.



13 Şubat 2009 Cuma: İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak itirazların son günü.



14 Şubat 2009 Cumartesi: Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına başlanacak. YSK, il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak ve bu kararları il seçim kurullarına bildirecek.



İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara (matbaa ile anlaşma gibi) başlanacak.



15 Şubat 2009 Pazar: Sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak. Ön seçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da YSK tarafından itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmeler seçim kurullarınca tamamlanacak.



16 Şubat 2009 Pazartesi: İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti il başkanlıklarına;ilçe seçim kurullarınca, ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilecek.



17 Şubat 2009 Salı: Siyasi parti ilçe başkanlıklarının; belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri, seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.



Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü. (Saat: 17.00'ye kadar).



Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenilmesi.



18 Şubat 2009 Çarşamba: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.



19 Şubat 2009 Perşembe: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.



20 Şubat 2009 Cuma: Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilan edilecek.



İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığı doğrudan incelemeye alınacak.



21 Şubat 2009 Cumartesi: Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.



Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü. İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin il seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına; ilçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü.



23 Şubat 2009 Pazartesi: Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.



2972 sayılı Kanunun 15/1. maddesine göre haklarında yasada yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.



25 Şubat 2009 Çarşamba: İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarının son günü.



2972 sayılı Kanunun 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da YSK'ca kesin karara bağlanmasının son günü.



26 Şubat 2009 Perşembe: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanacak.



27 Şubat 2009 Cuma: YSK'nın il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü. Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek. Geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak.



28 Şubat 2009 Cumartesi: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.



01 Mart 2009 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanacak.



Sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak.



10 Mart 2009 Salı: Geçici ilçe seçim kurulları oluşumu tamamlanacak.



13 Mart 2009 Cuma: Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına başlanacak.



19 Mart 2009 Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.



22 Mart 2009 Pazar: Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak. İlçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanması bitirilecek. Geçici ilçe seçim kurulu oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbaları bu kurul başkanlıklarına teslim edilecek.



23 Mart 2009 Pazartesi: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.



24 Mart 2009 Salı: Malzeme torbaları, ilçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek ve göreve hazır duruma getirilecek.



28 Mart 2009 Cumartesi: Saat 18.00'de seçim propagandası sona erecek.



29 Mart 2009 Pazar: Oy verme günü. Saat 00.00'da seçim yasakları sona erecek.



