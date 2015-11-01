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YSK seçim sistemini kapattı

YSK'daki CHP Temsilcisi Yakupoğlu, SEÇSİS'in vatandaşa kapatılmasının "rutin bir uygulama" olduğunu savundu

01 Kasım 2015 22:42

Yüksek Seçim Kurulu, Sandık sonuç paylaşım sistemini (SEÇSİS) vatandaş erişimine kapattı. YSK'daki CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, SEÇSİS'in vatandaşa kapatılmasının "rutin bir uygulama" olduğunu söyledi.

SEÇSİS'in 30 Mart yerel seçimlerinde de, 7 Haziran genel seçimlerinde de yine vatandaş erişimine kapatıltığını hatırlatan Yakupoğlu, partilere veri akışının ise devam ettiğini söyledi. 

Yakupoğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "SEÇSİS, vatandaş erişimine kapatıldı. partilere veri akışı ise devam ediyor. Bu rutin bir uygulama. sonuçların yüzde 100'ü girilmeden de vatandaş erişimine açılmayacak. Bunun amacı da, dışardan SEÇSİS'e müdahale olmasını engellemek. Düşünün, bir bilgisayar korsanı da sandık sonucuna bakmak için girip, tüm sisteme müdahale edebilir. Amaç, böyle bir olası müdahalenin önüne geçmek" dedi. 

 

Sandık sonuçlarını buradan kontrol edebilirsiniz

 

YSK'nın vatandaşa kapattığı sandık sonuçlarını ise, e-parti adresinden kontrol edebilirsiniz. Elektrik Demokrasi Partisi Lideri Emrehan Halıcı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, YSK verilerinin e-parti ile de paylaşıldığını, vatandaşların sandık sonuçlarını e-parti adresinden görebileceğini söyledi. E-parti tarafından yapılan açıklamada da, "Elektronik Demokrasi Partisi olarak geliştirdiğimiz e-Sandık uygulamasını kullanarak, dilediğiniz her sandığın YSK tarafından açıklanan sonucunu inceleyebilirsiniz.Sandık başlarındaki parti görevlilerini ve yurttaşlarımızı sandık sonuçlarını not etmeye ya da fotoğrafını çekmeye, daha sonra e-sandık uygulamasını kullanarak YSK sonuçlarıyla karşılaştırmaya çağırıyoruz" denildi. 

İşte o adres: 

Sandık sonuçlarını görebileceğiniz elektronik partinin internet adresi şöyle;
https://www.eparti.org/#/sandik-sonuc/Bu çağrımız "Güvenilir Bir Seçim" isteyen tüm siyasi 

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