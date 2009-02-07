YSK, seçim rüşvetine suç duyusurunda bulunacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde partilerin ve vakıfların seçmeni etkileyecek davranışlardan kaçınması gerektiğini ve yasal olmayan yardımlar için suç duyurusu yapılacağını belirtti.



Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart 2009 günü yapılacak mahalli idareler seçiminde siyasi partilerin, belediyelerin ve bağımsız adaylar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre faaliyette bulunan vakıfların, seçmen vatandaşın oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunmamalarının, ilgili yasa hükümlerine özenle uyarak faaliyetlerini sürdürmelerinin zorunlu olduğunu, aksine hareket edenler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.



Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart 2009 günü yapılacak mahalli idareler seçiminde siyasi partilerin, belediyelerin ve bağımsız adaylar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre faaliyette bulunan vakıfların, seçmen vatandaşın oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunmamalarının, ilgili yasa hükümlerine özenle uyarak faaliyetlerini sürdürmelerinin zorunlu olduğunu, aksine hareket edenler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.



Anayasa'nın, "seçimlerin genel yönetim ve denetimi" başlığı altında yer alan 79'uncu maddesiyle seçimlerin başlangıcından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırmakla YSK'nın yetkili ve görevli kılındığının anımsatıldığı kararda, şöyle denildi:



"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu yürütücüsü vakıflar ile belediyeler tarafından, seçmen vatandaşlara yasada belirlenen amacı aşar nitelikte mobilya ve beyaz eşya dağıtıldığı, görsel ve yazılı basında yer alan haberlerden anlaşılmıştır.



Bu yardımların, seçmen oyunu etkilemeye yönelik olduğu ve Anayasa'nın 67. maddesinde ön görülen, seçimlerin serbestliği ve eşitliği ilkelerine uygun düşmediği açıktır.



Bu bağlamda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 61. ve 63. maddelerinde yasaklanan fiilleri işleyenler hakkında aynı Kanun'un 151 ve devamı maddelerinde ön görülen hapis cezalarının uygulanacağı tabiidir."





