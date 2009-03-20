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Politika

YSK: Sandık kurullarında türban yasak

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerce bildirilen sandık kurulu üyelerinin, türbanlı olarak görev yapamayacaklarına karar verdi.

20 Mart 2009 02:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerce bildirilen sandık kurulu üyelerinin, türbanlı olarak görev yapamayacaklarına karar verdi.

Sandık alanının, "kamusal alan" olduğunu ve sandık kurullarında görev alanların da "hizmet veren" konumunda bulunduklarını kaydeden YSK, buralarda görev yapanların, sınırları yasalarla ve yargı kararlarıyla çizilmiş bulunan kılık ve kıyafet ölçülerine uymalarını istedi.

YSK Başkanı Muammer Aydın’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, bu konuda geçen yıl alınan karara da yer verildi. Genelgede, seçim takvimine göre, sandık kurullarının oluşturulma çalışmalarının tamamlandığı ve sandık kurullarında görev alacaklara bu konunun tebliğ edildiği belirtildi.

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