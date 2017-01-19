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Politika

YSK oy verme kabini ve aparatları ihalesi açtı!

İhtiyaç için, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden Resmi Gazete'ye ilan verildi

19 Ocak 2017 16:11

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) ihtiyacı için, muhtelif cins ve miktar oy verme kabini aparatları ile kabin ana gövde ve giriş bezi satın alınacağı duyurdu.

Anka Haber Ajansın'da (ANKA) yer alan habere göre Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünden Resmi Gazete’ye verilen ilanda, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar oy verme kabini aparatları ile kabin ana gövde ve giriş bezinin açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacağı belirtildi.

Teklif ve numunelerin, 26 Ocak 2017 günü saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlük III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulması gerekiyor. 

 

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