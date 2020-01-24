YSK'nın yeni başkanı belli oldu 

Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya seçildi. Sadi Güven'in görev süresi dün dolmuştu.

Yargıtay ve Danıştay’da yapılan seçimlerde seçilen YSK’nın yeni üyeleri Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Orhan Usta, Ali Ürker, Battal Öğüt, Ekrem Özübek bugün göreve başladı.

YSK Başkanı Akkaya, selefi Sadi Güven ile birlikte kameralar karşısına geçti.

YSK Başkanı Akkaya, “İnşallah ben de bu görevi onurlu bir şekilde yerine getiririm. Böyle bir kişiden görev devralmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başkanımızın bilgi ve tecrübelerinden her zaman faydalanmak isterim. Görev süresi dolan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum, yeni arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.

Akkaya, seçim güvenliğine ilişkin soruya, "Seçim süreci başladığında kurulla birlikte ne gerekiyorsa yaparız zaten” yanıtını verdi.

Eski YSK Başkanı Sadi Güven, "Artık seçimle ilgili konuşma sırası değil. Ancak bu dönemde bana yardımcı olan, kurulda çalışmış üyelere, siyasi parti temsilcilerine, merkez ve taşra teşkilatıma, çeşitli bakanlıklara ve yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. 7 sene içinde 8 seçim çok yoğun bir şekilde basın mensupları ile birlikte yaşadık. Ben çok konuşmayı sevmem ama seçim döneminde vermek istediğim mesajları sizler aracılığıyla vatandaşlara ilettim. Sıcakta, soğukta bekleyerek bu görevi yerine getirdiniz. Tüm basın mensuplarına da teşekkür ediyorum” diye konuştu. “Bir pişmanlığınız var mı?” Sorusuna Güven, “Şimdi onun zamanı değil, daha önce yaptığım konuşmalarda onların cevabı var.” yanıtını verdi.

TIKLAYIN | YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya kimdir?

Muharrem Akkaya kimdir?

Muharrem Akkaya, 1964 yılında Karabük'te doğdu. Akkaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mesleğe Karabük'te başlayan Akkaya, çeşitli ilçelerde hâkimlik, Kocaeli'nde ise savcı olarak görev aldı.

Adalet Bakanlığı'nda da görev alan Akkaya, Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hâkimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.