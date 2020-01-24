YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yeni başkanı seçildi. YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

Sadi Güven'in emekli olmasının ardından YSK Başkanı seçilen Akkaya 23 Ocak 2020'ye kadar görev yapacak.

Muharrem Akkaya kimdir?

Muharrem Akkaya, 1964 yılında Karabük'te doğdu. Akkaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mesleğe Karabük'te başlayan Akkaya, çeşitli ilçelerde hâkimlik, Kocaeli'nde ise savcı olarak görev aldı.

Adalet Bakanlığı'nda da görev alan Akkaya, Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hâkimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.