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Politika

YSK, MHP'nin il kongresini iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kahramanmaraş İl Kongresini itiraz üzerine iptal etti

02 Haziran 2017 17:56

Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kahramanmaraş İl Kongresi'ni itiraz üzerine iptal etti. Kongrede başkan olarak yeniden seçilen Süleyman Öner, gerekçeli kararı bilmediklerini belirterek, "Kahramanmaraş MHP İl kongresi YSK'ya itiraz sonucu iptal edilmiş bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Gerekçeli kararı bilmiyoruz. Bildiğimiz yine kazanan Milliyetçi Ülkücü Hareket olacaktır" dedi.

Kongrede geçerli 570 oyun 272'sini alan Süleyman Öner güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçilmiş, adaylardan Ömer Özkan 263, Mustafa Akpınar ise 35 oy almıştı.

 

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