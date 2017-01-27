YSK listeyi güncelledi: 30 partiden 9'u seçime katılabiliyor

Yüksek Seçim Kurumu (YSK), 1 Kasım 2015’teki genel seçimlere katılan 29 partiden 21’ine vize vermedi. Buna göre, AK Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, HDP, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi’nin seçime girme hakkı olacak. Ayrıca 1 Kasım 2015’teki seçime katılmayan Hür Dava Partisi de seçimlere katılabilecek. Böylece seçimde toplam 9 parti olacak. Seçime katılamayacak partilerin referandum faaliyetleri de sınırlı olacak. Erken hazırlık, erken seçim iddialarını da akla getirdi.

Liste gitti - geldi

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, YSK, aylar önce Yargıtay’la birlikte bir çalışma başlattı. Hangi partilerin seçime girme şartlarını yerine getirdiğine ilişkin çalışmayı Yargıtay yürüttü. YSK, belirlenen listeye itiraz etti. YSK, bazı partilerin halen seçime girme şartlarını taşımadığını iddia ederek Yargıtay’dan yeni bir liste hazırlamasını istedi. Yargıtay’ın ilk çalışmasında 28 olan parti sayısını, önce 10’a, ardından da 9’a indirdiği öğrenildi. Gerekçe olarak, 298 sayılı kanunun 14. maddesine göre ‘1 Ocak 2017 tarihinden 6 ay öncesinde, teşkilatlanma yeterliliğini taşımak veya TBMM’de grubu bulunması’ şartının arandığı bildirildi. Yetkililer, birçok partinin ‘tabela’ partisi niteliğinde olduğunu, başta teşkilatlanma olmak üzere seçime girme şartlarını taşımayanların bile oy pusulasında yer aldığını söyledi. YSK’nın hazırladığı listeler, her yılın ocak ayında yenileniyor. Liste, seçim kararı alındıktan sonra partilerin oy verme gününden 6 ay öncesindeki durum dikkate alınarak güncelleniyor. Yasaya göre, belirlenen şartları 6 ay öncesine göre tamamlamış olan partiler tespit ve ilan ediliyor.

YSK’nın bu kararı dünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Kasım 2015’teki genel seçimlere katılan 21 parti seçime katılamayacak. Seçime katılamayacaklar listesinde yıllardan beri seçime katılan Demokrat Parti ve DSP gibi partiler de bulunuyor. Bu partilerin isimleri, Meral Akşener gibi MHP kökenli siyasetçilerin seçimlere katılmak için işbirliği yapacağı partiler olarak geçiyordu. Daha önceki seçime katılmayan Hür Dava Partisi’yle birlikte AK Parti, Bağımsız TürkiyePartisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, HDP, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi’nin seçime girme hakkı olacak.

Sınırlı faaliyet

Seçimlere katılabilecek partiler listesinin belirlenmesi, nisan ayında yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumu açısından da sonuç doğuracak. Liste dışı kalan partilerin referandum kampanyası yapmasının önünde bir engel bulunmuyor. Ancak bu partiler; artık seçmen kütüğünü alamayacak, ilçe seçim kurullarında temsilcileri varsa düşecek, sandıkta müşahit görevlendiremeyecek, sandık kurullarına temsilci veremeyecek, seçimlerle ilgili iş ve işlemlerde görev alamayacak.

İşte seçime katılamayacak 21 parti

Anadolu Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Gelişim Partisi, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Hak ve Adalet Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, İlk Parti, Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti, Merkez Parti, Millet Partisi, Millet ve Adalet Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Türkiye Komünist Partisi.