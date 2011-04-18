-YSK LİSTELERİN İNCELENMESİNİ TAMAMLIYOR ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerini bugün tamamlayacak. Geçici aday listeleri, yarın Resmi Gazetede yayımlanacak. YSK'nın seçim takvimine göre, siyasi partiler seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini 11 Nisanda YSK'ya verdi. Bağımsız milletvekili adayları da 11 Nisanda başvurularını yaptı. Seçime bağımsız aday olarak katılmak isteyenler de aynı gün milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna, yasal şart ve nitelikleri taşıdıklarını belirten bir dilekçe ile başvurularını yaptılar. Seçim için Ankara'da 11, Diyarbakır'da 14, İstanbul'da 39, İzmir'de 14, Şanlıurfa'da 11, Van'da 10 olmak üzere toplam 249 bağımsız aday başvurdu. YSK, bağımsız adaylar dahil milletvekili geçici aday listeleri üzerindeki incelemelerini bugün tamamlayacak ve bu listeleri ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderecek. Milletvekili geçici aday listeleri, yarın Resmi Gazetede yayımlanacak. Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazlar YSK tarafından 24 Nisanda karara bağlanacak. Milletvekili geçici adaylığından istifa edenler de 24 Nisana kadar bunu YSK'ya bildirecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 24 Nisanda başlanacak. Seçim takvimine göre, bundan sonraki süreç şöyle işleyecek: ''26 Nisan Salı: Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere, saat 11.00'de kura çekilecek, davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekimi yapılacak. 28 Nisan Perşembe: Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibariyle ilan edilmek üzere il seçim kurullarına, Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek. 29 Nisan Cuma: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek. 2 Mayıs Pazartesi: Yüksek Seçim Kurulunca tüm seçim çevreleri ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına, basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanacak. -GÜMRÜKLERDE OY VERME- 10 Mayıs Salı: Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanacak. 31 Mayıs Salı: Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilecek. 2 Haziran Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak. 5 Haziran Pazar: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. 6 Haziran Pazartesi: Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak, ilçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi yapılacak. 9 Haziran Perşembe: tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri kesinleştirilecek. 10 Haziran Cuma: Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak. 11 Haziran Cumartesi: Seçim propagandasının sonu (saat: 18.00) 12 Haziran Pazar: Oy verme günü ve seçim yasaklarının sona ermesi (saat: 24.00)''