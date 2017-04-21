YSK kararını protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen doktor: Trump'a da selam olsun!

16 Nisan’da anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarını protesto eden 25 yıllık hekim Hülya Şen, 4 gün önce İstanbul'dan Ankara'daki YSK Genel Merkezi’ne yürüyüş başlattı. Bilecik’te olan Şen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ankara’ya varacağını belirterek "O gün Anıtkabir’de olacağım. Milyonlarla atanın huzuruna çıkıp hesap vermek istiyorum. Tek başıma hesap veremem. O yüzden herkesi 23 Nisan’da Anıtkabir’e çağırıyorum" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a referandum sonuçlarını ilişkin tebrik telefonu gelmesinin hatırlatılması üzerine Şen, "Bugün ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlayıp ‘Evet’i onaylamış. Buradan Trump’a selam söylüyorum, onun ‘Evet’ demesi bizim için bir şey ifade etmez.

Referandum sonuçlarının hemen ardından uzun yıllar emek verdiği mesleğinden istifa eden aile hekimi Hülya Şen, pazartesi günü Kadıköy Altıyol’dan Ankara’ya yola çıktı.

"İnsanların tepkileri çok iyi"

Şen, yürüyüşünün 4. gününde Bilecik’teyken Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'e açıklamalarda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenlik güçlerinin kendisine refakat ettiğini belirterek "Gezdiğim yerlerde insanların tepkileri muazzam. Benimle beraber yürümek istediklerini de söylüyorlar ama OHAL koşullarında bu mümkün görünmüyor" dedi. 1982 Anayasası’na yüzde 90 oranında “Hayır” oyu veren Bursa’nın Köprühisar köyünü de ziyaret ettiğini anımsatan Şen, “Bu köy kendine bir tarih yazmış, bu nedenle benim anılarımda da çok değerli bir yerde olacak. İnönü’den bu yana bütün liderleri köylerine getirmişler. ‘Biz ne 82 Anayasasını kabul ettik ne de bunu kabul edeceğiz’ diyorlar” diye konuştu.

"YSK istifa etsin"

Tek başına çıktığı yolda kendini milyonlar olarak hissettiğini belirten Şen, yorulmadığını bu eylemin bir itiraz, isyan olduğunu vurguladı. Şen, halkın ve kendisinin YSK’yi istifaya çağırdığını dile getirerk, şöyle devam etti:

"Çünkü hiçbir kanun, topluma rağmen dayatılarak zorla yapılamaz. Kanunları, anayasaları toplum yapar. Bir metne hukuk metni denilebilmesi için yetki verdiğiniz insanların sınırlarını da çizmeniz lazım. Eğer size sınırsız yetki veriyorsa bu zaten bir hukuk metni değildir. Dolayısıyla bu bir anayasa değildir. Bu anayasasız yönetilmenin hukuksal çerçevesini zorlayarak kabul ettirme projesidir. Türk halkı böyle bir zorlamaya gelecek millet değildir. Zaten bu anayasa taslağını kimin yazdığını ben öğrenebilmiş değilim. Biliyoruz ki Tanzimat Fermanı’da dahil şimdiye kadar yazılan bütün anayasaları kimin yazdığını resmi kayıtları açtığımızda bulabiliriz."

"Trump’a selam söylüyorum"

Tarih sürecinde anayasa taslağını hazırlayanların da yer alacağını belirten Şen, "Bugün ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlayıp ‘Evet’i onaylamış. Buradan Trump’a selam söylüyorum, onun ‘Evet’ demesi bizim için bir şey ifade etmez. Biz henüz ‘Evet’ demedik. ‘Hayır’ dedik” dedi. Şen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ankara’ya varacağını açıklayarak herkesi Anıtkabir’e çağırdı.