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YSK kararını protesto edenlere operasyon; 38 kişi gözaltına alındı!

ÖDP İl Yöneticisi Mesut Geçgel de gözaltına alınanlar arasında

19 Nisan 2017 12:58

YSK'nin 'mühürsüz oy' kararını protesto ettiği söylenen 38 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında 38 kişi hakkında yakalama kararı olduğu ve gözaltına alınanların Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

'Evet'in meşru olmadığı yönünde halkı galeyana getirmek' suçlaması ile ÖDP İl Yöneticisi Mesut Geçgel evinden TEM tarafından gözaltına alındı.

Geçgel ise gözaltına alındığını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"'Meşru' olan 'evet' oylarını protesto ettiğim gerekçesiyle gözaltına alınıyorum. At hırsızları boş durmuyor. Memleket bizim. Biz kazandık!"

Gözaltına alınanlardan şu ana kadar ismi netleşenler şu şekilde:

Mesut Geçgel, Berkay Ustabaş, Abdurrahman Atalay, Serdal Gül ve Deniz Can Sarıkaya.

YSK kararı, İstanbul'un birçok ilçesinde yapılan eylemlerde çok sayıda vatandaş tarafından protesto edildi.

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