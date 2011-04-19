-YSK KARARINA ELEŞTİRİLER TBMM (A.A) - 19.04.2011 - TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, YSK'nın iptal kararının yasal olduğunu, ancak böyle bir düzenlemenin gerekli olup olmadığı konusunun tartışılabileceğini söyledi. Gazetecilerin, Yüksek Seçim Kurulu'nun, bazı bağımsız milletvekili adaylarının başvurusunu iptal etmesine ilişkin sorularını yanıtlayan Yakut, kararın tamamen yasal olduğunu söyledi. Milletvekili olabilme şartlarından birinin, ''kişinin hüküm almaması, eğer hüküm almış ise memnu haklarının iadesinin verilmesi'' olduğunu ifade eden Yakut, ''YSK'nın kararı, mevcut yasalar karşısında tamamen kanuni. Ama, böyle bir düzenlemenin olması gerekli midir değil midir konusu tartışılabilir'' dedi. Bu durumun daha önce bir örneğinin yaşandığını belirten Yakut, MHP'den aday gösterilen Ali Halaman'ın, daha önceki cezası ile ilgili memnu haklarını almaması nedeniyle adaylığının iptal edildiğini anımsattı. Yakut, adaylıkları iptal edilen kişilerin daha önce memnu haklarının idesini almaları halinde YSK'nın böyle bir karar veremeyeceğini kaydetti. -CHP'Lİ TANRIKULU: DOĞRU BİR KARAR DEĞİL CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ise YSK'nın 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesiyle ilgili, ''Doğru bir karar değil'' değerlendirmesi yaptı. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili dava duruşmasını izlemek üzere Diyarbakır Adliyesine gelen Tanrıkulu, burada gazetecilerin YSK'nın 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Adaylardan hem Hatip Dicle hem de Leyla Zana'nın mahkemeden memnu hakların iadesi kararı aldığını, bu nedenle bu kişilerin seçilmelerine hukuken engel olmaması gerektiği düşüncesinde olduğunu bildiren Tanrıkulu, şöyle dedi: ''Siyasal hiçbir mahkumiyetin Mecliste temsil edilmeye engel olmaması gerekir. Bu nedenle doğru bir karar değil. Ayrıca hukuken de ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Memnu hakların iadesi kararı af dahil bütün sonuçları ortadan kaldıran bir yetkiye sahiptir. Ayrıca daha önce vekillik yapmış Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in de 4 yıl sonra bir daha milletvekili seçilmeyecekleri yönündeki YSK kararı da Türkiye'de hukukun garabetini ortaya koymaktadır. Bu karar bana göre sadece adayların adaylıklarının iptali ile sınırlı kalmayacaktır. Biz öteden beri bütün bunları görerek, Türkiye'de sorunların Mecliste çözülmesi açısından, seçim barajının düşürülmesini ve siyasal partiler yasası ile seçim yasasının değiştirilmesini ve demokratik hale getirilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bütün bu öngörülerimiz bugünler içindi ve Türkiye içindi. Türkiye'de sorunların barış içerisinde toplumsal uzlaşma içerisinde çözülmesiydi. Bu nedenle CHP'nin bu öngörüsü bir kez daha doğru çıkmıştır, sivil toplum örgütlerinin öngörüsü doğru çıkmıştır. AKP'nin bu inattan vazgeçmesi gerekir.'' Tanrıkulu, ''BDP, parlamentonun toplanmasını istiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Bizim CHP'nin yetkili kurumları buna karar verecektir. Bugün MYK toplantımız var'' yanıtını verdi. Tanrıkulu, ''BDP'nin bölge milletvekili adaylarının adaylıktan çekilmesini istediğine ilişkin'' soru üzerine de ''O konuyu şimdi değerlendirmek konumunda değilim. Ama ben bu kararın siyaseten ve hukuken doğru olmadığı görüşündeyim'' dedi. -ZEYBEK: HERHANGİ BİR KOMPLO GÖRMÜYORUM DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek de ''Sanki sadece YSK'nın bağımsız adaylara yönelik bir uygulaması gibi anlatılıyor. Halbuki arşiv taraması sırasında bizim partimizden de 12 arkadaşımızın adaylıkları iptal edildi. Fakat biz yerine başka adayları koyduk, eksiklerimizi tamamladık ve seçime giriyoruz. Şu haliyle işin içinde herhangi bir komplo görmüyorum. Tabii bir hadisedir, büyütülecek bir şey yoktur. Kötü niyetliler bunu kullanabilir, bunu yaşayarak göreceğiz. Herhangi bir siyasi baskı olsa en az yarısının adaylıkları iptal edilirdi'' görüşünü de ifade etti.